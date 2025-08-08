Ex-árbitra aponta ilegalidade em pênalti defendido por Cássio

O Cruzeiro venceu o CRB por 2 a 0, na última quinta-feira (8), no Estádio Rei Pelé, pelas oitavas de final da Copa do Brasil. O resultado garantiu o clube celeste na próxima fase do torneio nacional. Contudo, a ex-árbitra Renata Ruel apontou um erro crucial na partida, que favoreceu o clube mineiro.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

O caso aconteceu durante a segunda etapa. O cronômetro marcada 40 minutos, quando Cássio realizou uma defesa de pênalti. Ao analisar o lance, Renata Ruel apontou que a penalidade devia ter sido anulada e cobrada novamente. O cenário acontece por conta de uma invasão na área de um jogador do Cruzeiro.

- CRB x Cruzeiro pela Copa do Brasil, o pênalti deveria ter sido repetido por invasão com interferência direta do defensor, após a defesa do Cássio. Errou o VAR e a arbitragem em não repetir a cobrança - disse a especialista.

continua após a publicidade

Cruzeiro x CRB

A classificão do clube mineiro foi conquistada somente no jogo de volta do confronto. Após um empate sem gols, na última semana, no Mineirão, a equipe de Leonardo Jardim venceu o adversário, fora de casa, para garantir a vagas para as quartas de final.

Os gols da vitória por 2 a 0 sobre o CRB foram marcados por Vilalba e Eduardo, respectivamente na primeira e segunda etapa da partida. Agora, a equipe celeste espera o sorteio para a próxima fase da competição nacional.

continua após a publicidade

Além do Cruzeiro, outros x times também estão presentes nas quartas de final da Copa do Brasil. São eles: Botafogo, Bahia, Athletico-PR, Atlético-MG, Fluminense, Corinthians e Vasco.