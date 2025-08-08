Villalba se declara ao clube celeste: ‘o Cruzeiro é a minha Europa’

Autor do primeiro gol na vitória por 2 a 0 sore o CRB, quinta-feira (7), em Maceió, pela Copa do Brasil, o zagueiro Villalba curte o melhor momento desde que chegou ao Cruzeiro, no início da temporada passada, e declara sua paixão pelo clube celeste.

continua após a publicidade

- Por não ter a oportunidade de jogar na Europa, eu tinha que fazer valer esse momento. O Cruzeiro é a minha Europa. Tento dar o meu melhor no dia a dia para seguir crescendo. É um momento muito grande e feliz. Agradeço aos meus companheiros, porque foi com a ajuda deles. Estou feliz pela vitória e por tudo o que está acontecendo – afirmou o zagueiro argentino, após a classificação para as quartas de final da Copa do Brasil.

➡️Tudo sobre o Cabuloso agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Cruzeiro

Villlalba, que completa 31 anos no próximo dia 19, chegou à Toca da Raposa no início de 2024, emprestado pelo Argentinos Juniors. No fim do ano, o zagueiro foi comprado pelo Cruzeiro por cerca de R$ 5 milhões e assinou contrato até o fim de 2026.

continua após a publicidade

No início dessa temporada, no entanto, Villalba estava em baixa no clube. Não era titular e, quando entrava na equipe, alternava a zaga com a lateral esquerda. O técnico Leonardo Jardim revelou que se assustou com a atuação do argentino em sua estreia, a derrota por 2 a 1 para o Democrata-GV, em Sete Lagoas, com um time alternativo.

- Eu fiquei tão mal com a qualidade que apresentou. Falei: 'Como o cara joga no Cruzeiro?' Busquei informação, ele tinha jogado cinco minutos em dois meses. Estava completamente fora de forma. Como poderia competir? – disse o técnico em entrevista ao podcast oficial do Cruzeiro.

continua após a publicidade

➡️Goleiro Cássio comemora participação decisiva em classificação do Cruzeiro

Zagueiro Villalba afirma que o Cruzeiro mudou sua vida

A condição de titular veio a partir do empate por 1 a 1 com o São Paulo, no Morumbis, pela terceira rodada do Brasileirão, quando Leonardo Jardim definiu nova escalação do Cruzeiro.

- Minha forma de trabalhar sempre foi a mesma. Obviamente, teve momentos que foram mais difíceis, mas tentei seguir trabalhando. Em algum momento, sabia que ia dar certo e não desisti do trabalho. A verdade é que estou muito feliz. Estou vivendo o momento dia a dia, porque, infelizmente, em algum momento, isso vai acabar. Só desfruto com os meus companheiros e com o Cruzeiro, que mudou a minha vida – disse Villalba, na zona mista no Estádio Rei Pelé.

Primeiro gol de Villalba pelo Cruzeiro foi contra o Grêmio, no Mineirão (Foto: Gilson Lobo/AGIF)

Ao todo, Villalba tem 65 jogos com a camisa celeste e dois gols marcados. Confirmando a boa fase, esses dois gols são recentes. O primeiro saiu na goleada por 4 a 1 sobre o Grêmio, em 13 de julho, no Mineirão, pelo Brasileirão.

- Dentro do vestiário e quando aconteceu o gol contra o Grêmio, senti o carinho dos meus companheiros. Isso também é muito importante para mim. Isso é o valor mais importante: sentir o reconhecimento dos meus companheiros. Valeu a pena seguir trabalhando calado e mostrar que, em algum momento, ia dar certo – comentou Villalba.