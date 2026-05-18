Torcedores elegem jogador do Cruzeiro da pré-lista que mais merece convocação
Os cinco atletas vivem a expectativa de serem chamados pelo italiano
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O técnico Carlo Ancelotti anunciará, na tarde desta segunda-feira (18), os 26 nomes que irão representar a Seleção Brasileira na próxima Copa do Mundo. Na pré-lista, com 55 selecionáveis, cinco atletas do Cruzeiro marcaram presença e podem ser chamados.
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Kaiki, Gerson, Fabrício Bruno, Kaio Jorge e Matheus Pereira vivem a expectativa de poderem disputar o Mundial. Em pesquisa realizada no canal de WhatsApp Lance! Cruzeiro, o favorito da torcida celeste foi o camisa 10.
O meio-campista tem sido o principal articulador da Raposa e já tem estatísticas de destaque na temporada. Para 41,32% dos mais de 500 votantes, ele deveria estar na lista dos 26 nomes. Na sequência, vieram Kaiki (17,76%), Kaio Jorge (16,17%), Gerson (14,96%) e Fabrício Bruno (9,78%).
Confira estatísticas dos jogadores do Cruzeiro até o anúncio da pré-lista
Matheus Pereira em 2026 pelo Cruzeiro
Cérebro da equipe do Cruzeiro, Matheus Pereira participou de 27 dos 31 jogos da Raposa em 2026. Neste período, marcou cinco gols e deu quatro assistências, com média de 257 minutos para participar de um gol.
Ao todo, ele criou 13 grandes chances, praticamente uma a cada dois jogos, com 84% de acerto no passe e 57% de aproveitamento nos lançamentos.
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Confira estatísticas de Matheus Pereira
- 27 jogos (26 titular)
- 5 gols
- 4 assistências
- 257 mins p/ participar de gol
- 68 finalizações (23 no gol) no total
- 2.5 finalizações por jogo
- 13.6 finalizações p/ marcar gol
- 13 grandes chances criadas
- 2.9 passes decisivos por jogo
- 0.8 dribles certos (57% de acerto) por jogo
- 84% acerto no passe
- 57% acerto no passe longo
- 2.7 bolas recuperadas por jogo
- 0.9 desarmes por jogo
- 4.80 gols esperados (xG) no total
Fabrício Bruno em 2026 pelo Cruzeiro
Xerife do Cruzeiro em 2025, o zagueiro ainda não engrenou nesta temporada, mas segue sendo peça importante na Raposa. Titular em 27 jogos até o momento, ele tem 89% de acerto nos passes e média de 3,3 bolas recuperadas por jogo.
Além disso, segue sendo confiável nos duelos. Ele tem 70% de eficácia nos duelos pelo chão e 75% de aproveitamento nas bolas aéreas, com apenas 0,6 faltas por jogo.
Confira estatísticas de Fabrício Bruno
- 27 jogos (27 titular)
- 24 finalizações (5 no gol) no total
- 0.4 passes decisivos por jogo
- 89% acerto no passe
- 64% acerto no passe longo
- 3.3 bolas recuperadas por jogo
- 4.4 cortes por jogo
- 0.6 desarmes por jogo
- 0.4 interceptações por jogo
- 0.6 chutes bloqueados por jogo
- 0.1 vezes driblado por jogo
- 70% eficiência nos duelos
- 75% eficiência nos duelos aéreos
- 0.6 faltas cometidas por jogo
- 6 cartões amarelos
- 1 pênalti cometido
Kaiki em 2026 pelo Cruzeiro
Lembrado por Ancelotti na última convocação, o lateral-esquerdo se tornou titular absoluto na Raposa na última temporada. Com 23 anos, ele apoia bem o time no ataque e já soma três assistências em 2026, com 10 grandes chances criadas.
Na defesa, tem 3,6 bolas recuperadas por jogo e 2,3 desrames, além de vencer a maioria de seus duelos e ser driblado, em média, uma vez a cada três jogos apenas.
Confira estatísticas de Kaiki
- 26 jogos (26 titular)
- 3 assistências
- 26 finalizações (7 no gol) no total
- 10 grandes chances criadas
- 0.9 passes decisivos por jogo
- 1.2 dribles certos (49% de acerto) por jogo
- 78% acerto no passe
- 26% acerto no cruzamento
- 38% acerto no passe longo
- 3.6 bolas recuperadas por jogo
- 2.3 desarmes por jogo
- 1.0 interceptação por jogo
- 0.3 vezes driblado por jogo
- 51% eficiência nos duelos
- 2.4 faltas cometidas por jogo
- 4 cartões amarelos
- 1 pênalti cometido
Kaio Jorge em 2026 pelo Cruzeiro
Artilheiro da última edição do Campeonato Brasileiro e da Copa do Brasil, o camisa 19 ainda não engrenou em 2026, muito por conta das leões. Ainda assim, já foi decisivo no Campeonato Mineiro, marcando o gol do título.
Mesmo com um início de ano conturbado, ele tem média de uma participação em gol a cada duas partidas, com 142 minutos para marcar um gol e 45% de aproveitamento na conversão de chances claras.
Confira estatísticas de Kaio Jorge
- 21 jogos (19 titular)
- 10 gols
- 1 assistência
- 142 mins p/ participar de gol
- 54 finalizações (22 no gol) no total
- 5.4 finalizações p/ marcar gol
- 45% conversão de chances claras
- 1 grande chance criada
- 0.7 passes decisivos por jogo
- 37% eficiência nos duelos
- 43% eficiência nos duelos aéreos
- 0.8 faltas sofridas por jogo
- 1 pênalti sofrido
- 5.13 gols esperados (xG) no total
Gerson em 2026 pelo Cruzeiro
De volta ao futebol brasileiro de olho na Copa do Mundo, o meio-campista vive um momento de crescimento nas semanas que antecedem a convocação. Ele participou de 25 partidas, com três assistências e média de 1,1 passe decisivo por jogo.
Coringa, tem tido ótimo aproveitamento nos passes, com 90% de acertos, mas na defesa, também tem ajudado. Ele tem média de 3,6 bolas recuperadas por partida e um desarme por jogo.
Confira estatísticas de Gerson
- 26 jogos (25 titular)
- 3 assistências
- 18 finalizações (8 no gol) no total
- 1.1 passes decisivos por jogo
- 0.6 dribles certos (48% de acerto) por jogo
- 90% acerto no passe
- 63% acerto no passe longo
- 3.6 bolas recuperadas por jogo
- 1.0 desarme por jogo
- 0.4 interceptações por jogo
- 56% eficiência nos duelos
- 1.2 faltas cometidas por jogo
- 2.2 faltas sofridas por jogo
- 4 cartões amarelos
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