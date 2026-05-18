Torcedores elegem jogador do Cruzeiro da pré-lista que mais merece convocação

O técnico Carlo Ancelotti anunciará, na tarde desta segunda-feira (18), os 26 nomes que irão representar a Seleção Brasileira na próxima Copa do Mundo. Na pré-lista, com 55 selecionáveis, cinco atletas do Cruzeiro marcaram presença e podem ser chamados.

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Kaiki, Gerson, Fabrício Bruno, Kaio Jorge e Matheus Pereira vivem a expectativa de poderem disputar o Mundial. Em pesquisa realizada no canal de WhatsApp Lance! Cruzeiro, o favorito da torcida celeste foi o camisa 10.

O meio-campista tem sido o principal articulador da Raposa e já tem estatísticas de destaque na temporada. Para 41,32% dos mais de 500 votantes, ele deveria estar na lista dos 26 nomes. Na sequência, vieram Kaiki (17,76%), Kaio Jorge (16,17%), Gerson (14,96%) e Fabrício Bruno (9,78%).

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Confira estatísticas dos jogadores do Cruzeiro até o anúncio da pré-lista

Matheus Pereira em 2026 pelo Cruzeiro

Cérebro da equipe do Cruzeiro, Matheus Pereira participou de 27 dos 31 jogos da Raposa em 2026. Neste período, marcou cinco gols e deu quatro assistências, com média de 257 minutos para participar de um gol.

Matheus Pereira e Kaio Jorge (Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro)

Ao todo, ele criou 13 grandes chances, praticamente uma a cada dois jogos, com 84% de acerto no passe e 57% de aproveitamento nos lançamentos.

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Confira estatísticas de Matheus Pereira

27 jogos (26 titular) 5 gols 4 assistências 257 mins p/ participar de gol 68 finalizações (23 no gol) no total 2.5 finalizações por jogo 13.6 finalizações p/ marcar gol 13 grandes chances criadas 2.9 passes decisivos por jogo 0.8 dribles certos (57% de acerto) por jogo 84% acerto no passe 57% acerto no passe longo 2.7 bolas recuperadas por jogo 0.9 desarmes por jogo 4.80 gols esperados (xG) no total

Fabrício Bruno em 2026 pelo Cruzeiro

Xerife do Cruzeiro em 2025, o zagueiro ainda não engrenou nesta temporada, mas segue sendo peça importante na Raposa. Titular em 27 jogos até o momento, ele tem 89% de acerto nos passes e média de 3,3 bolas recuperadas por jogo.

Além disso, segue sendo confiável nos duelos. Ele tem 70% de eficácia nos duelos pelo chão e 75% de aproveitamento nas bolas aéreas, com apenas 0,6 faltas por jogo.

Fabrício Bruno (Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro)

Confira estatísticas de Fabrício Bruno

27 jogos (27 titular) 24 finalizações (5 no gol) no total 0.4 passes decisivos por jogo 89% acerto no passe 64% acerto no passe longo 3.3 bolas recuperadas por jogo 4.4 cortes por jogo 0.6 desarmes por jogo 0.4 interceptações por jogo 0.6 chutes bloqueados por jogo 0.1 vezes driblado por jogo 70% eficiência nos duelos 75% eficiência nos duelos aéreos 0.6 faltas cometidas por jogo 6 cartões amarelos 1 pênalti cometido

Kaiki em 2026 pelo Cruzeiro

Lembrado por Ancelotti na última convocação, o lateral-esquerdo se tornou titular absoluto na Raposa na última temporada. Com 23 anos, ele apoia bem o time no ataque e já soma três assistências em 2026, com 10 grandes chances criadas.

Na defesa, tem 3,6 bolas recuperadas por jogo e 2,3 desrames, além de vencer a maioria de seus duelos e ser driblado, em média, uma vez a cada três jogos apenas.

Kaiki (Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro)

Confira estatísticas de Kaiki

26 jogos (26 titular) 3 assistências 26 finalizações (7 no gol) no total 10 grandes chances criadas 0.9 passes decisivos por jogo 1.2 dribles certos (49% de acerto) por jogo 78% acerto no passe 26% acerto no cruzamento 38% acerto no passe longo 3.6 bolas recuperadas por jogo 2.3 desarmes por jogo 1.0 interceptação por jogo 0.3 vezes driblado por jogo 51% eficiência nos duelos 2.4 faltas cometidas por jogo 4 cartões amarelos 1 pênalti cometido

Kaio Jorge em 2026 pelo Cruzeiro

Artilheiro da última edição do Campeonato Brasileiro e da Copa do Brasil, o camisa 19 ainda não engrenou em 2026, muito por conta das leões. Ainda assim, já foi decisivo no Campeonato Mineiro, marcando o gol do título.

Mesmo com um início de ano conturbado, ele tem média de uma participação em gol a cada duas partidas, com 142 minutos para marcar um gol e 45% de aproveitamento na conversão de chances claras.

Kaio Jorge (Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro)

Confira estatísticas de Kaio Jorge

21 jogos (19 titular) 10 gols 1 assistência 142 mins p/ participar de gol 54 finalizações (22 no gol) no total 5.4 finalizações p/ marcar gol 45% conversão de chances claras 1 grande chance criada 0.7 passes decisivos por jogo 37% eficiência nos duelos 43% eficiência nos duelos aéreos 0.8 faltas sofridas por jogo 1 pênalti sofrido 5.13 gols esperados (xG) no total

Gerson em 2026 pelo Cruzeiro

De volta ao futebol brasileiro de olho na Copa do Mundo, o meio-campista vive um momento de crescimento nas semanas que antecedem a convocação. Ele participou de 25 partidas, com três assistências e média de 1,1 passe decisivo por jogo.

Coringa, tem tido ótimo aproveitamento nos passes, com 90% de acertos, mas na defesa, também tem ajudado. Ele tem média de 3,6 bolas recuperadas por partida e um desarme por jogo.

Gerson comemora gol contra o Uruguai pelas Eliminatórias para a Copa do Mundo (Foto: Foto: Rafael Ribeiro / CBF)

Confira estatísticas de Gerson

26 jogos (25 titular) 3 assistências 18 finalizações (8 no gol) no total 1.1 passes decisivos por jogo 0.6 dribles certos (48% de acerto) por jogo 90% acerto no passe 63% acerto no passe longo 3.6 bolas recuperadas por jogo 1.0 desarme por jogo 0.4 interceptações por jogo 56% eficiência nos duelos 1.2 faltas cometidas por jogo 2.2 faltas sofridas por jogo 4 cartões amarelos

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