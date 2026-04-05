Artur Jorge projeta estreia do Cruzeiro na Libertadores

Depois de perder pela quinta vez no Campeonato Brasileiro, o Cruzeiro terá que virar a chave para sua estreia na Libertadores, contra o Barcelona-ECU. Após a goleada sofrida para o São Paulo, no último sábado (4), o técnico Artur Jorge projetou a virada de chave para a competição.

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– Somos capazes de gerenciar essa situação, essa questão emocional. Quem disputa um Campeonato Brasileiro e está envolvido em outras competições como a Libertadores, não pode ter tempo para ficar depressivos com resultados ruins, nem eufórico com os positivos. A verdade é que nosso tempo é curto, temos que absorver a necessidade de pensar no próximo jogo. Temos que refletir, mas toda a sequência de jogos que teremos, leva-nos a pensar com toda a energia na Libertadores, para que depois foquemos de novo no Brasileirão. Competimos em três torneios, sinal de grandeza e dimensão do clube – disse.

Além disso, em sua entrevista coletiva após a derrota por 4 a 1 para o São Paulo, Artur Jorge também comentou sobre o tamanho do desafio que tem no Cruzeiro.

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– O desafio é enorme, porque basta olhar para a história do Cruzeiro para perceber o quão importante é ter resultados neste clube. A grande diferença é óbvia. Cheguei com 20 pontos perdidos. Essa é a grande diferença, o desfaio e a coragem de assumir um time que estava em último, exige empenho. Estou muito envolvido no projeto do Cruzeiro, a caminhada que precisamos fazer. Temos que saber o contexto. Para podermos dar sequência ao trabalho. Agora é fechar esse jogo, começar a pensar na Libertadores, começaremos em igualdade. Nosso melhor é muito mais do que fizemos hoje – analisou.

São Paulo x Cruzeiro

O São Paulo contou com uma noite inspirada de Ferreirinha e foi fatal diante do Cruzeiro na noite deste sábado (4), no Morumbis. A equipe comandada por Roger Machado voltou a vencer no Brasileirão com uma goleada por 4 a 1 em cima da Raposa e colocou fim à sequência de três jogos sem vencer. O atacante foi uma escolha do técnico Roger Machado e voltou a ser titular no Tricolor. Artur Jorge conhece sua primeira derrota no comando da Raposa.

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São Paulo x Cruzeiro (Foto: Rubens Chiri/São Paulo FC)

Ferreirinha terminou a partida ovacionado pelos mais de 36 mil torcedores são-paulinos no Morumbis. O atacante ainda não havia marcado na temporada e havia tido poucas chances como titular. Calleri foi quem abriu o placar, de pênalti, ainda na primeira etapa. O Cruzeiro chegou a diminuir o marcador quando ainda estava perdendo por dois de diferença, mas logo sofreu o terceiro, não reagiu e o quarto saiu nos acréscimos.

Agora, as duas equipes viram a chave para as competições continentais. O Cruzeiro estreia na Libertadores terça-feira (7) diante do Barcelona de Guayaquil, no Equador, enquanto o São Paulo visita o Boston River no Uruguai, pela estreia da Sul-Americana.

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