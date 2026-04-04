Gerson vê resultado 'inadmissível' do Cruzeiro: 'Não sei o que está faltando'

O Cruzeiro perdeu mais uma vez no Campeonato Brasileiro na noite deste sábado (4) e agora tem a pior campanha como visitante no torneio. A Raposa foi goleada pelo São Paulo por 4 a 1 e segue na zona de rebaixamento. Após a partida, Gerson conversou com a imprensa na zona mista e falou sobre o momento da equipe.

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– Nosso momento é de falar menos e fazer mais. Um time da grandeza do Cruzeiro não pode perder como hoje, é inadmissível. Mas o que foi dito no vestiário é que entramos nessa juntos e temos que sair juntos, o mais rápido possível. Precisamos do apoio do torcedor, sei que estão chateados e com razão. Mas precisamos deles. Precisamos fazer um grande jogo para retomar a confiança e buscar pontuar – disse Gerson.

– Sinceramente, não sei o que está faltando, mas sei que temos que resolver esse problema o mais rápido possível. Voltamos bem no segundo tempo, fazemos o gol, tem a testada do Matheus. Estávamos próximos do 2 a 2, mas em um escanteio fizeram o terceiro. Sofremos muito o baque. O Cruzeiro não pode estar onde está. Só nós podemos tirar o Cruzeiro dessa situação – analisou o jogador.

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São Paulo x Cruzeiro

O São Paulo contou com uma noite inspirada de Ferreirinha e foi fatal diante do Cruzeiro na noite deste sábado (4), no Morumbis. A equipe comandada por Roger Machado voltou a vencer no Brasileirão com uma goleada por 4 a 1 em cima da Raposa e colocou fim à sequência de três jogos sem vencer. O atacante foi uma escolha do técnico Roger Machado e voltou a ser titular no Tricolor. Artur Jorge conhece sua primeira derrota no comando da Raposa.

São Paulo x Cruzeiro (Foto: Rubens Chiri/São Paulo FC)

Ferreirinha terminou a partida ovacionado pelos mais de 36 mil torcedores são-paulinos no Morumbis. O atacante ainda não havia marcado na temporada e havia tido poucas chances como titular. Calleri foi quem abriu o placar, de pênalti, ainda na primeira etapa. O Cruzeiro chegou a diminuir o marcador quando ainda estava perdendo por dois de diferença, mas logo sofreu o terceiro, não reagiu e o quarto saiu nos acréscimos.

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Agora, as duas equipes viram a chave para as competições continentais. O Cruzeiro estreia na Libertadores terça-feira (7) diante do Barcelona de Guayaquil, no Equador, enquanto o São Paulo visita o Boston River no Uruguai, pela estreia da Sul-Americana.

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