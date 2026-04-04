Lucas Silva reage à goleada sofrida pelo Cruzeiro: 'Envergonhados'

O Cruzeiro segue sem conseguir embalar na temporada. A equipe comandada por Artur Jorge, depois de vencer o Vitória por 3 a 0 na última rodada, foi goleada por 4 a 1 pelo São Paulo na noite deste sábado (4), no Morumbis. Após a partida, o volante Lucas Silva pediu desculpas aos torcedores celestes.

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– Nosso início de primeiro e segundo tempo foi muito bom. Mas depois que sofremos o gol, nos perdemos um pouco na partida. Sem muito o que falar, pedir desculpas ao torcedor e reconhecer o momento. Hoje saímos daqui envergonhados, vim aqui para pedir desculpas ao torcedor – disse Lucas Silva, na saída de campo, em entrevista ao Canal Premiere.

Foto: Vilmar Bannach/Ekobanpress/Folhapress

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São Paulo x Cruzeiro

O São Paulo contou com uma noite inspirada de Ferreirinha e foi fatal diante do Cruzeiro na noite deste sábado (4), no Morumbis. A equipe comandada por Roger Machado voltou a vencer no Brasileirão com uma goleada por 4 a 1 em cima da Raposa e colocou fim à sequência de três jogos sem vencer. O atacante foi uma escolha do técnico Roger Machado e voltou a ser titular no Tricolor. Artur Jorge conhece sua primeira derrota no comando da Raposa.

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Ferreirinha terminou a partida ovacionado pelos mais de 36 mil torcedores são-paulinos no Morumbis. O atacante ainda não havia marcado na temporada e havia tido poucas chances como titular. Calleri foi quem abriu o placar, de pênalti, ainda na primeira etapa. O Cruzeiro chegou a diminuir o marcador quando ainda estava perdendo por dois de diferença, mas logo sofreu o terceiro, não reagiu e o quarto saiu nos acréscimos.

Agora, as duas equipes viram a chave para as competições continentais. O Cruzeiro estreia na Libertadores quarta-feira (7) diante do Barcelona de Guayaquil, no Equador, enquanto o São Paulo visita o Boston River no Uruguai, pela estreia da Sul-Americana.

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