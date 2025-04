Lateral Fagner comenta boa fase no Cruzeiro: ‘Eu tô paz e amor’

Depois de amargar um longo período sem muito espaço na equipe do Cruzeiro, o lateral-direito Fagner curte a boa fase de titular. O jogador teve mais uma boa atuação na vitória por 1 a 0 sobre o Vasco, domingo (27), em Uberlândia (MG), pela sexta rodada do Campeonato Brasileiro. Fagner tinha ficado de fora dos dois jogo anteriores por causa de cansaço muscular.

A boa atuação no retorno contra o Vasco foi comemorada pelo lateral:

- Só agradecer a parte toda médica, fisiológica e nutricional. Não é fácil ficar de fora, ficar ali no clube dois períodos: treina um período e trata outro para poder recuperar e conseguir ajudar os companheiros, que é o mais importante. Fico feliz de estar ajudando e contribuindo. O mais importante é o Cruzeiro sair com a vitória – afirmou.

Contratado ao Corinthians, por empréstimo por uma temporada, Fagner havia atuado em jogos oficiais apenas quando titulares foram poupados, contra Tombense, Uberlândia e Democrata-GV, pelo Campeonato Mineiro, até a partida contra o São Paulo, no Morumbis, pela terceira rodada do Brasileirão, no dia 13, quando o técnico Leonardo Jardim decidiu mexer na equipe.

A situação de Fagner na Toca da Raposa era semelhante à que viveu na temporada passada no Corinthians, principalmente após a chegada do técnico Ramón Díaz. Nos últimos três meses de 2024, o lateral participou de apenas três partidas oficiais pelo Timão.

Depois de ser titular no empate com o São Paulo (1 a 1) e na vitória sobre o Bahia (3 a 0), no Mineirão, no entanto, Fagner queixou-se de cansaço muscular e ficou de fora das derrotas para Red Bull Bragantino e Palestino – curiosamente, o antigo titular William também não pôde atuar nesses dois jogos.

O jogador, após a partida contra o Vasco, também comentou sobre a fama de violento que recebeu quando atuava pelo Corinthians:

- Eu acho que é situação de jogo. O respeito existe com qualquer atleta que vou enfrentar. A gente sabe que no futebol brasileiro existem grandes extremos, no um contra um. Então é se preparar bem fisicamente para aguentar. Esses extremos, saí um cara rápido e nunca entra um mais lento, sempre um mais rápido. Você tem que estar sempre preparado. É difícil e desgastante. Eu tô paz e amor – comentou, sorrindo, Fagner.

Fagner garante presença na estreia do Cruzeiro na Copa do Brasil, contra o Vila Nova-GO

Substituído no final da partida pelo zagueiro Janderson, Fagner afirmou que não será problema para a partida de quinta-feira (1º), contra o Vila Nova-GO, no Mineirão, às 21h30, pela terceira fase da Copa do Brasil:

- Foi desgaste do jogo. O campo estava mais pesado que o habitual. Estava calor, o jogo exigiu bastante também – disse.