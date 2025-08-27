Vaza nas redes sociais camisa número 3 do Cruzeiro

Imagens da nova camisa número 3 do Cruzeiro vazaram nas redes sociais nesta quarta-feira (27). Produzida pela Adidas, fornecedora de material esportivo do clube celeste, o uniforme que será usado no restante da temporada e em 2026 será lançado somente no início de outubro.

A camisa, na cor azul, com curvas de diferentes tonalidades da cor no sentido horizontal, volta a ter as estrelas soltas no lado esquerdo do peito. As estrelas, o patrocínio de uma casa de apostas e as tradicionais três listras e o símbolo da Adidas são douradas.

Na mesma cor, há um contorno que vai desde a gola até a cintura da camisa, num desenho característico do template Teamgeist, lançado na Copa do Mundo de 2006 e utilizado de forma remodelada em diversos produtos da fornecedora em 2025.

As camisas número um e dois têm o escudo com as estrelas fechadas no peito

O uniforme principal do Cruzeiro nesta temporada voltou a ter o escudo fechado depois de 14 anos, por decisão do dono da SAF, Pedro Lourenço.

Em 30 de maio, o clube celeste lançou o uniforme número dois para a temporada 2025: a camisa branca com listras horizontais azuis e o escudo fechado. A camisa traz referências ao hino do Cruzeiro, composto por Jadir Ambrósio na década de 1960. As listras horizontais lembram ondas sonoras que remetem ao hino e, na parte superior traseira, abaixo da gola, há a inscrição “Tão Combatido, Jamais Vencido”, trecho emblemático que encerra o hino cruzeirense.

Raposão com a camisa branca do Cruzeiro versão 2025 (Foto: Divulgação Cruzeiro)

O Cruzeiro só pode comercializar as peças com o patrocínio máster da Betfair estampado na posição central. A equipe feminina, no entanto, tem a Gerdau como patrocinadora máster. O contrato entre Cruzeiro e Betfair tem cláusula de obrigatoriedade em relação à manutenção do patrocínio nas camisas.