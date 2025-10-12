Cruzeiro está praticamente pronto para enfrentar o Atlético-MG

A três dias do clássico contra o Atlético-MG, o técnico do Cruzeiro, Leonardo Jardim, já tem o time praticamente definido para a partida de quarta-feira (15), às 21h30, na Arena MRV, pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro. Mais uma vez, o treinador não terá a formação considerada titular, como vem ocorrendo nas últimas rodadas – o último jogo em que contou com todos os titulares foi justamente na última vitória, 2 a 1 sobre o Red Bull Bragantino, no Mineirão, pela 24ª rodada.

A participação do zagueiro Fabrício Bruno, que deve jogar pela Seleção Brasileira no amistoso com o Japão, nesta terça-feira (14), em Tóquio, é improvável. A logística para o retorno do jogador a Belo Horizonte é muito complicada, e o clube não deverá fazer um esforço para a chegada dele a tempo do clássico. Recuperado de pancada no joelho direito, Jonathan Jesus deve formar a zaga com Villalba. João Marcelo é outra opção do treinador.

Jardim, no entanto, tem boas notícias. O meia Christian voltou a treinar normalmente com os companheiros no sábado (11), na Toca da Raposa. O jogador havia ficado de fora dos treinos no campo de quarta (8) e quinta-feira (9), por causa de cansaço físico e dores no tendão de Aquiles.

Quem também voltou aos treinos com bola foi o atacante Wanderson, que não participou dos jogos contra Flamengo e Sport, por causa de lombalgia. O ex-jogador do Internacional deve voltar à equipe na partida contra o Atlético-MG.

Também voltam ao time três jogadores que cumpriram suspensão no empate com o Sport: o lateral-direito William, expulso contra o Flamengo, e o volante Lucas Romero e o atacante Kaio Jorge, que cumpriram suspensão pelo terceiro cartão amarelo.

Veja a provável escalação do Cruzeiro para enfrentar o Atlético-MG na Arena MRV

O Cruzeiro deve enfrentar o Atlético-MG com: Cássio, William, Jonathan Jesus, Villalba e Kaiki; Lucas Romero, Lucas Silva, Christian e Matheus Pereira; Kaio Jorge e Wanderson.

Atacante Wanderson também deverá voltar ao time do Cruzeiro na quarta-feira (15) (Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro)

Somente o atacante Sinisterra, com edema muscular na coxa esquerda, e o lateral-direito Fagner, recuperando-se de fratura na fíbula direita, continuam de fora da equipe celeste. Os jogadores voltam a treinar na Toca da Raposa na manhã desta segunda-feira (13) e na tarde de terça-feira (14).

Com a vitória do Palmeiras sobre o Juventude por 4 a 1, sábado (11), em jogo atrasado da 12ª rodada, o Cruzeiro ficou mais distante da liderança do Brasileirão. Agora, com 52 pontos, a Raposa, além de ter um jogo disputado a mais, está a seis do líder – o Flamengo ocupa a segunda posição, com 55.