Jovem atacante equatoriano é novo alvo do Cruzeiro no mercado

O Cruzeiro tem novo alvo para reforçar a equipe para o restante da temporada: o atacante equatoriano Keny Arroyo, de 19 anos, do Besiktas, da Turquia. O clube celeste está disposto a adquirir os direitos econômicos do jogador, que, nas redes sociais, manifestou desejo de se transferir para a Toca da Raposa.

Na atual janela de transferências, que se encerra na próxima terça-feira (2), o Cruzeiro contratou apenas o atacante colombiano Luis Sinisterra, do Bournemouth, da Inglaterra. O volante Ryan Guilherme, que deixou o Fortaleza, já chegou a Belo Horizonte para exames médicos e assinatura de contrato, mas ainda não foi anunciado pelo clube celeste.

Keny Arroyo atua pelo lado direito do ataque, com as características desejadas pelo técnico Leonardo Jardim para reforçar o elenco. O atacante defende o Besiktas desde a temporada passada, quando disputou 12 jogos e marcou dois gols. Nesta temporada, o jogador participou de dois dos seis jogos oficiais do time turco.

Nas redes sociais, Arroyo reagiu a um comentário de um torcedor cruzeirense, pedindo a vinda dele para a Toca da Raposa. Na mensagem, o torcedor escreveu em inglês ‘Come to Cruzeiro’ (venha para o Cruzeiro) e o atacante equatoriano respondeu com a imagem de mãos postas (simbolizando oração) e uma estrela.

Atacante na mira do Cruzeiro foi revelado pelo Independiente del Valle

Arroyo foi revelado pelo Independiente del Valle, do Equador, em 2023, quando disputou apenas uma partida. No ano seguinte, o atacante participou de 38 jogos, marcando quatro gols e dando oito assistências. O Besiktas adquiriu os direitos econômicos do jogador por 6,5 milhões de euros (cerca de R$ 41 milhões).

Keny Arroyo também tem passagens por seleções de base do Equador e uma convocação para a seleção principal, num total de 16 jogos e quatro gols. Em 2023, o atacante disputou o Mundial Sub-17 e, em 2025, o Sul-Americano Sub-20, com um gol e uma assistência em três partidas.