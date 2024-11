O atacante Braithwaite abriu o placar para o Grêmio, no início do primeiro tempo, contra o Cruzeiro, no Mineirão. A partida é de suma importância, para ambas as equipes no Campeonato Brasileiro.

Após o gol, a torcida do Grêmio invadiu as redes sociais para elogiar o Braithwaite. Veja os comentários no X:

Torcedor do Grêmio pedindo a camisa do Braithwaite (Foto: Lucas Uebel/Grêmio FBPA)

