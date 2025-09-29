Ingressos de Cruzeiro x Sport estão à venda com promoção: veja como comprar

O Cruzeiro decidiu fazer promoção no preço dos ingressos para a partida contra o Sport, domingo (5), às 20h30, no Mineirão, pela 27ª rodada do Brasileirão. Apesar da boa presença do público celeste nos jogos em casa nesta temporada, o horário de 20h30 no domingo à noite não é favorável – contra o Grêmio, foram 31,7 mil presentes; e diante do RB Bragantino, pouco mais de 35 mil.

Os torcedores sócios do Programa 5 Estrelas vão pagar apenas R$ 30 em qualquer setor do estádio. Para os não sócios, os preços serão de R$ 60 nos setores laranja e amarelo e de R$ 80 nos setores vermelho e roxo inferior – o setor roxo superior, inicialmente, não será aberto.

A venda para os sócios do Programa 5 Estrelas começou às 16h desta segunda-feira (29), de acordo com as prioridades. Para os não sócios e para a torcida do Sport, a comercialização começa às 20h, também nesta segunda (29).

Os torcedores da Raposa fazem a compra pelo site ingresso.cruzeiro.com.br ou pelo app Cruzeiro Nação Azul, enquanto a venda para os torcedores do Sport é feita pelo site baladapp.com.br ou pelo aplicativo BaladAPP. Há limite de venda de dois ingressos por CPF.

Todos os torcedores a partir dos 16 anos, inclusive os do Sport, têm de estar com a biometria facial cadastrada para ter acesso ao Mineirão. O cadastramento é feito pelo site suacara.cruzeiro.com.br, e quase 272 mil torcedores já se cadastraram. Menores de 16 anos não terão essa obrigatoriedade, podendo acessar o Mineirão com a apresentação do ingresso via QR Code, junto com o documento de identificação.

O espaço destinado aos torcedores do Sport, como de costume, será o Setor Roxo Superior Visitante (Portão A), no valor de R$ 80, a inteira e R$ 40, a meia – também preços promocionais. Não haverá venda física nas bilheterias do Mineirão. O acesso é pelo portão 6 do Ginásio Mineirinho, na avenida Antônio Abrahão Caram.

Veja o preço dos ingressos para Cruzeiro x Sport:

Amarelo (Superior e Inferior) - Inteira: R$ 60,00 / Meia: R$ 30,00

Laranja (Superior e Inferior) - Inteira: R$ 60,00 / Meia: R$ 30,00

Vermelho (Superior e Inferior) - Inteira: R$ 80,00 / Meia: R$ 40,00

Roxo (Superior) (Visitante) – Inteira: R$ 80,00 / Meia: R$ 40,00

Roxo (Inferior) - Inteira: R$ 80,00 / Meia: R$ 40,00

Camarote Vermelho – Preço único: R$ 425,00

Como chegar ao Mineirão

Veja como chegar ao Mineirão, os portões de entrada e o estacionamento do estádio