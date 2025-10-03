Após empate no Maracanã, Gabigol manda recado à torcida do Cruzeiro

O atacante Gabigol foi mais um jogador do Cruzeiro que saiu de campo satisfeito com o empate por 0 a 0 com o Flamengo, nesta quinta-feira (2), no Maracanã. O jogador até já mandou recado para a torcida celeste, por meio das redes sociais.

continua após a publicidade

- +1 ponto, obrigado nação azul pelo apoio! Agora nos vemos em casa – publicou Gabigol em sua conta no “X”, referindo-se à partida de domingo (5), contra o Sport, no Mineirão, às 20h30, pela 27ª rodada. Como Kaio Jorge levou o terceiro cartão amarelo, Gabigol deve ser titular contra o lanterna do Brasileirão.

O retorno de Gabigol ao Maracanã, com a camisa do Cruzeiro, para enfrentar o ex-clube, no entanto, não foi como o atacante desejava. Gabigol entrou em campo somente aos 41 minutos do segundo tempo, no lugar de Kaio Jorge, mas teve pouca participação no jogo. Quando Gabigol entrou, a equipe já estava com 10 jogadores em campo, depois da expulsão do lateral-direito William, aos 37 minutos, após entrada no atacante Bruno Henrique.

continua após a publicidade

➡️Tudo sobre o Cabuloso agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Cruzeiro

Com os seis minutos de acréscimos, Gabigol participou de 10 minutos no empate com o Flamengo, e recebeu um cartão amarelo, após dar um bico na bola depois de uma marcação de falta no meio-campo. O atacante tinha ficado de fora da partida contra o Vasco, sábado (27), em São Januário, por ter recebido o terceiro cartão amarelo na vitória sobre o Red Bull Bragantino, no Mineirão.

➡️Leonardo Jardim destaca que Cruzeiro mostrou capacidade de jogar em qualquer situação

Gabigol cumprimentou os ex-companheiros de Flamengo e usou chuteiras especiais

Antes da partida, Gabigol fez questão de cumprimentar os ex-companheiros no túnel do Flamengo e deu um longo abraço no técnico Filipe Luís e no atacante Bruno Henrique.

continua após a publicidade

Atacante Gabigol usou chuteiras especiais em sua volta ao Maracanã (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF)

Na partida, o atacante Gabigol usou chuteiras especiais, alusivas ao reencontro com o Flamengo, no Maracanã. O calçado tinha as cores branco, azul e rosa, com o nome dos familiares do jogador e o desenho de um coração azul e vermelho, representando os dois clubes.