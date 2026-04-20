Titular do Cruzeiro revela inspiração em ídolo do Corinthians

Um dos grandes destaques do Cruzeiro em 2026, Christian foi autor de um dos gols da vitória por 2 a 0 contra o Grêmio. Após a partida, o camisa 88 revelou ter inspiração em Paulinho, ídolo do Corinthians e atual executivo de futebol do Mirassol.

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– Eu sempre gostei desse tipo de jogador, box-to-box. Muito do que eu vi, fazia muitos gols, era o Paulinho. Sempre pisava na área, via como ele se posicionava. Quando piscava o olho, ele estava na área marcando gols. Um volante box-to-box, consigo ajudar ofensivamente e defensivamente, acho que por isso o professor me coloca como extremo, posso ajudar no ataque e na defesa – destacou o jogador na zona mista após a vitória do Cruzeiro contra o Grêmio.

Paulinho segue no Mirassol (Foto: JP Pinheiro/Agência Mirassol)

Além disso, Christian ainda comentou sobre como se sente fisicamente. Contra o Tricolor, o camisa 88 sentiu o cansaço pelo acúmulo de partidas.

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– Sequência de jogos, o professor tem dado uma rodada. Ele me perguntou se eu conseguia jogar hoje, bateu o cansaço. Ele conseguiu gerir da melhor forma. Temos a fisiologia, fisioterapia, uma equipe grandiosa, faz um trabalho fenomenal e vai conseguir recuperar os jogadores – disse.

Cruzeiro x Grêmio

O Cruzeiro venceu o Grêmio por 2 a 0 no Mineirão na noite deste sábado (18), pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro. A segunda vitória seguida da Raposa na competição fez a equipe deixar a zona de rebaixamento. Os gols foram marcados por Christian e Lucas Romero.

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Com o resultado, o Cabuloso chegou a 13 pontos e à 16ª colocação, deixando a zona de rebaixamento e empurrando o Corinthians para o 17º lugar. Já o Grêmio segue com 13 pontos, na 14ª posição.

Na próxima rodada, a Raposa enfrenta o Remo, fora de casa, no sábado (25), às 18h30 (de Brasília). Antes, o time comandado por Artur Jorge joga contra o Goiás, pela Copa do Brasil. Enquanto isso, o Tricolor recebe o Confiança pela Copa do Brasil, e o Coritiba, no domingo (26), às 16h (de Brasília).

Cruzeiro x Goiás

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