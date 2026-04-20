Romero projeta estreia do Cruzeiro na Copa do Brasil: 'Muita tradição'

Depois de engatar a segunda vitória seguida no Campeonato Brasileiro, o Cruzeiro volta suas atenções para a Copa do Brasil, competição na qual estreia nesta quarta-feira (22), contra o Goiás. Uma das grandes lideranças do elenco, Lucas Romero projetou a partida e ressaltou a tradição do clube no torneio.

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– A gente tenta passar (para o elenco) para que entendam a camisa que estão representando. O nosso clube tem muita tradição na competição. Somos os maiores ganhadores da Copa do Brasil. Temos que enfrentar a responsabilidade de defender essa marca – destacou o volante.

Lucas Romero ainda destacou a qualidade do elenco celeste, mesclando jogadores com experiência e jovens promessas.

– Nosso time tem muitos jogadores vencedores. Todos estão preparados para enfrentar essa realidade. E os meninos que estão chegando, dando os primeiros passos, se entregam no dia a dia, dão o máximo e querem ajudar o time. Isso é muito importante – disse.

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Cruzeiro x Grêmio, no Mineirão (Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro)

Goiás x Cruzeiro

Cruzeiro e Goiás se enfrentam na noite desta quarta-feira (22), às 19h (de Brasília), no Serra Dourada pela partida de ida da quinta fase da Copa do Brasil. Para o duelo, as duas equipes chegam em momentos diferentes.

O Esmeraldino está na 12ª colocação da Série B do Campeonato Brasileiro, mas vem de duas derrotas por 2 a 0, para Cuiabá e Juventude. De seus últimos cinco jogos, o time comandado por Daniel Paulista venceu apenas dois, contra o Criciúma, por 1 a 0, e América-MG, por 3 a 1.

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Enquanto isso, o Cruzeiro tenta parar de oscilar na temporada. O grupo treinado por Artur Jorge venceu o Grêmio por 2 a 0 na última rodada do Brasileirão e deixou a zona de rebaixamento, agora na 16ª posição com 13 pontos.

Cruzeiro x Goiás

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