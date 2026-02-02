ANÁLISE: Cruzeiro mostra evolução anímica contra o Betim, mas ainda tem pontos a melhorar

O Cruzeiro venceu o Betim no último domingo (1º) em jogo no qual mostrou uma evolução anímica e conquistou um resultado muito importante para o restante da temporada. No entanto, a pontaria segue sendo um problema muito grave na equipe comandada por Tite.

Tite quase atendeu aos pedidos dos torcedores, que gostariam de ver Christian como ponta. O camisa 88 entrou como titular na ponta, mas na esquerda, enquanto Arroyo atuou na direita. Sem Kaio Jorge, poupado, a Raposa entrou em campo com Chico da Costa, que tem características completamente diferentes.

Inicialmente, os jogadores encontraram dificuldades para entender o camisa 91, que gosta de jogadas para definir rapidamente, não em velocidade. E quando ele teve o que queria, fez o gol, driblando o goleiro Jori. No entanto, o lance foi polemicamente anulado e causou revolta no comandante celeste.

– Eu não quero afirmar, tenho muitas dúvidas do impedimento. Jogos decisivos, o nível de auxílio, tu consegue direcionar se tem um pé na frente. Tenho muitas dúvidas, vi seis vezes o lance. Na minha opinião foi gol legal – disse Tite na coletiva de imprensa.

Após o lance, Chico da Costa deixou a equipe lesionado para a entrada de Néiser Villarreal. O atacante não fez uma boa partida.

Ainda na etapa inicial, a Raposa mostrou movimentações interessantes, todas envolvendo Gerson ou Matheus Pereira. Pela esquerda, o camisa 11 triangulou com Kaiki e Christian. Do outro lado, o camisa 10 tabelou com Arroyo e Wanderson, e algumas vezes até mesmo o com Gerson e Kaiki.

Erros cruciais e pontos positivos na partida do Cruzeiro

Ao todo, o Cruzeiro teve na partida contra o Betim quatro chances claras, mas apenas duas foram válidas. Além da já citada, de Chico, Néiser Villarreal teve duas e as desperdiçou, sendo apenas uma válida. No segundo tempo, Wanderson cabeceou embaixo do travessão praticamente e conseguiu errar o gol.

No entanto, diferente do que aconteceu nas últimas partidas, o Cruzeiro seguiu com cabeça no lugar e pressionando o Betim como conseguia.

Com o contexto da partida, uma chuva muito forte no primeiro tempo que deixou o gramado muito pesado, o Cabuloso foi forçado a trabalhar em cruzamentos. Nos primeiros 45 minutos, foram 16 cruzamentos, cinco certos. Já na etapa complementar, foram 29 tentativas, com oito certas, incluindo a do gol de Matheus Pereira.

– Em cima da amostragem, temos que avaliar o jogo em parâmetro diferente do normal. Qualquer um que jogue sabe que é mais difícil na chuva, com gramado pesado, com desgaste. Com todos os cuidados, perdemos o Jonathan, o Chico – analisou Tite.

Do outro lado, o Betim criou pouquíssimo contra a Raposa. A equipe teve apenas 24% de posse de bola e apenas uma chance perigosa criada, defendida por Cássio