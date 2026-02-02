Cruzeiro: Spindel abre o jogo sobre negociações envolvendo Kaiki e Kauã Prates

Em meio ao momento conturbado do Cruzeiro dentro de campo, a equipe teve duas negociações de peso nos últimos dias e que tiveram desfechos diferentes. Após a vitória da Raposa contra o Betim, o executivo de futebol Bruno Spindel abriu o jogo sobre as tratativas recentes de clubes europeus por Kaiki e Kauã Prates.

No caso, do primeiro citado, as negociações tiveram fim neste fim de semana. Segundo apuração do Lance!, a diretoria celeste desistiu de vender o lateral-esquerdo, informação confirmada por Spindel na Arena Vera Cruz.

– Sobre o Kaiki, ele fica. Estamos felizes pela permanência. Deixar um agradecimento ao Pedrinho e ao Júnior, são os principais responsáveis pela permanência. Deixar um carinho pelo caráter o Kaiki. Profissionalmente, no dia-a-dia, o caráter e o profissionalismo nem dá para falar. Houve uma negociação trazida pelos agentes dele, que não foi concretizada. Ele é muito importante para o Cruzeiro – revelou Spindel.

Kaiki (Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro)

Kauã Prates pode se tornar maior venda da história do Cruzeiro

No caso de Kauã Prates, o jogador deverá deixar o clube em breve rumo ao Borussia Dortmund. No início da semana passada, as conversas com os alemães evoluíram. Eles acenaram à diretoria celeste com uma proposta de 12 milhões de euros (aproximadamente R$ 75 milhões na cotação atual). Segundo apuração do Lance!, o valor agradou a Raposa e as tratativas estão próximas de serem concluídas, informação também confirmada por Bruno Spindel.

– Sobre o Prates, as negociações estão por detalhes burocráticos. Se for concretizada, ele só vai se transferir em agosto. Essa negociação tem potencial, ao longo do tempo, de se transformar na maior da história do Cruzeiro. O Cruzeiro é um dos maiores da América do Sul. Essa questão de mercado, entradas e saídas, nos posicionarmos assim é mais uma chancela para o Cruzeiro. Essa transferência se transformar a maior da história do Cruzeiro é algo muito grande e consolida o clube onde o torcedor merece – comentou em pronunciamento.

