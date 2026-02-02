Gerson vira alvo de debate após vitória do Cruzeiro: 'Urgente'

O meia Gerson virou assunto nas redes sociais depois da vitória do Cruzeiro em cima do Betim, na noite deste domingo (1º), por 1 a 0. A partida válida pelo Campeonato Mineiro era importante para o Cabuloso retomar a confiança depois de sequência negativa.

Depois de partida complicada, Arroyo fez bom cruzamento para Matheus Pereira que cabeceou para garantir o 1 a 0 e deixar a Raposa viva na disputa pela semifinal do Campeonato Mineiro. Reforço mais caro da história do Cruzeiro, Gerson foi titular do time comandado por Tite.

Apesar da vitória, muitos torcedores do Cabuloso demonstraram certa insatisfação com o desempenho da equipe. O meia Gerson, no entanto, foi elogiado pela atuação na vitória do Cruzeiro. O nome do jogador ficou em alta depois da partida. Veja os comentários abaixo:

Cruzeiro venceu o Betim pelo Campeonato Mineiro (Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro)

Veja os comentários sobre o meia do Cruzeiro

Como foi o jogo

Com algumas mudanças, o Cruzeiro teve a bola no início da partida, apostando nas triangulações pelos dois lados, mas teve dificuldade para levar perigo a Jori em meio a chuva forte. Aos 15 minutos, Jonathan Jesus deu um susto na torcida ao deixar o confronto com dores no joelho.

Aos 18, Chico da Costa recebeu bola enfiada de Kaiki, driblou o goleiro e fez o gol para o Cruzeiro, mas foi anulado. Enquanto o lance era revisado, o jogador pediu substituição reclamando de dores na posterior da coxa direita. No fim, o atleta deixou o jogo para dar lugar a Néiser Villarreal. O atacante teve uma chance clara no fim do primeiro tempo, mas desperdiçou.

Na volta dos vestiários, o Betim teve a primeira grande chance com Rangel, que tentou de voleio, mas errou a direção do gol do Cruzeiro. Kaiki respondeu em cabeceio em cobrança de escanteio, mas a finalização passou por cima do gol.

Pedro Henrique teve ótima chance de abrir o placar, mas parou em um milagre do goleiro Cássio. Em seus primeiros minutos em campo, Wanderson tentou de longe, mas Jori fez a defesa. Nos minutos finais, o camisa 94 teve chance clara de cabeça, na pequena área, mas errou o cabeceio. Mas no último minuto, Matheus Pereira cabeceou certo e garantiu o 1 a 0 para o Cruzeiro.