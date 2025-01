Técnico interino revela o que pediu aos jogadores do Cruzeiro

Em sua primeira partida como técnico interino do Cruzeiro, Wesley Carvalho conseguiu fazer a equipe marcar quatro gols – desde a vitória por 3 a 1 sobre o Atlético-GO, em 1.o. de setembro, pelo Brasileiro, ainda sob o comando de Fernando Seabra, a Raposa não marcava mais de dois gols num jogo.

continua após a publicidade

Na coletiva após a goleada por 4 a 1 sobre o Itabirito, nesta quinta-feira (30), no Independência, o treinador revelou o que pediu aos jogadores:

- Minha principal conversa foi: ‘vocês precisam dar uma resposta ao externo, à torcida, à família, para quem acredita em vocês. Vocês não estão entregando um bom futebol, resultados. Vão para o jogo sem medo, com leveza. Vocês têm qualidade. O elenco é bom, e as coisas vão acontecer’ – contou Wesley Carvalho.

continua após a publicidade

Autor de três gols, Gabigol define: 'Estou com coração azul!'

O treinador afirmou que também pediu aos jogadores a vitória, independentemente do placar:

- Falei para eles que, independentemente de como ganhar, o que importava eram os três pontos. Lógico que seria bom ter uma boa apresentação e culminar com a vitória. Eles compraram essa ideia – afirmou Wesley, que considerou que o time poderia ter mantido o ritmo no segundo tempo, mas que entende que isso não ocorreu porque a equipe ainda está no início de temporada.

Sobre o aproveitamento das ideias de Fernando Diniz, o auxiliar técnico fixo do Cruzeiro disse o que mudou:

- Primeiramente, temos de respeitar muito o Diniz, porque é um cara do bem. No futebol, há várias formas de ganhar, como também de perder. Às vezes, uma filosofia de trabalho não se encaixa. Estou tentando trazer as coisas boas do Diniz. Tivemos foco nas construções pela meia para ter amplitude ofensiva maior, recuperar a bola na frente, para não ter de correr para trás, gerar mais cruzamentos… Precisávamos ganhar o jogo, nem que fosse por meio a zero – afirmou.

continua após a publicidade

Gabigol comemora um dos três gols que marcou contra o Itabirito (Foto: Fernando Moreno/AGIF)

Técnico do Cruzeiro espera que todos jogadores cresçam de rendimento

Wesley Carvalho enalteceu a qualidade de Gabigol, autor de três gols, mas preferiu falar do conjunto da equipe:

- Foi bom para tirar esse peso do Gabriel, que ainda não tinha marcado. Falar sobre a qualidade dele é chover no molhado. Prefiro que todos os grandes atletas que temos melhorem para contribuir para o coletivo. O mais importante é que todos contribuam para o Cruzeiro, que é o craque desta constelação – comentou.

➡️Tudo sobre o Cabuloso agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Cruzeiro

Wesley Carvalho vai continuar dirigindo a equipe, já que a definição do novo treinador para a temporada deve demorar alguns dias – o português Leonardo Jardim está próximo de ser anunciado, mas não há previsão para o acerto. O técnico interino preferiu não antecipar nada sobre a escalação para a partida de domingo (2), contra o Uberlândia, às 18h30, no Mineirão. Ele disse que vai esperar a avaliação física dos jogadores na reapresentação desta sexta-feira (31).