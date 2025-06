Cruzeiro contará com reforço após pausa do Brasileirão

O Cruzeiro deverá contar com um reforço para o segundo semestre da temporada. O meia Matheus Henrique vem evoluindo bem na recuperação da lesão no joelho direito e deve ser liberado para a transição física em julho, quando a equipe retomar os compromissos pelo Brasileirão e pela Copa do Brasil.

Em meio ao exaustivo trabalho de fisioterapia, Matheus Henrique recebeu uma boa notícia, que compartilhou nas redes sociais: será pai pela primeira vez. O anúncio foi feito ao lado da esposa, Thamires Carvalho.

- Agora somos 3… O melhor presente que Deus poderia nos dar, tão sonhado, tão esperado e já tão amado!! Há momentos na vida em que as palavras quase não alcançam o que o coração sente… - publicou o jogador do Cruzeiro em sua conta no Instagram.

Antes das férias dos jogadores, iniciadas na sexta-feira (13), Matheus Henrique já vinha fazendo atividades físicas no gramado da Toca da Raposa. Nesse período de descanso, o meia do Cruzeiro vai continuar o trabalho de reabilitação e recuperação física.

Matheus Henrique contundiu-se no jogo do Cruzeiro contra o Mushuc Runa

Matheus Henrique machucou o joelho direito na derrota do Cruzeiro para o Mushuc Runa por 2 a 1, no Mineirão, em 9 de abril, pela Copa Sul-Americana – curiosamente, essa partida marcou a virada de chave para a equipe na temporada, já que, no jogo seguinte, o empate por 1 a 1 com o São Paulo, pelo Brasileirão, o técnico Leonardo Jardim fez várias alterações no time titular e iniciou uma sequência de bons resultados.

Meia Matheus Henrique era titular absoluto do Cruzeiro até se contundir em abril (Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro)

O meia do Cruzeiro foi operado três dias depois para sutura do menisco lateral do joelho direito – não foi feita a remoção da estrutura em formato de meia-lua que auxilia a articulação do joelho de todo atleta. Já são 16 partidas fora da equipe, depois de ter atuado em 16 das 17 primeiras do Cruzeiro na temporada.

Os jogadores do Cruzeiro se reapresentam na Toca da Raposa no dia 27, e a equipe disputa a Vitória Cup nos dias 3 e 6 de julho, em Cariacica (ES), enfrentando o Defensa y Justicia e o Estudiantes, ambos da Argentina. Pelo Brasileirão, a Raposa volta a jogar em 12 ou 13 de julho, contra o Grêmio, no Mineirão.