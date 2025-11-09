Técnico do Cruzeiro não está satisfeito com vaga na pré-Libertadores

O Cruzeiro entrou em campo para enfrentar o Fluminense, neste domingo (9), no Mineirão, pelo Campeonato Brasileiro, já garantido entre os sete primeiros colocados e, consequentemente, com vaga na Copa Libertadores de 2026, ainda que nas fases preliminares. Após o empate sem gol com o Tricolor carioca, o técnico Leonardo Jardim disse que não está satisfeito com essa classificação para a principal competição sul-americana.

- Essa qualificação indireta é um subobjetivo. Realmente, nosso objetivo é uma classificação direta para a fase de grupos e é para isso que precisamos conquistar mais três pontos, que talvez sejam suficientes – anunciou o técnico do Cruzeiro, na entrevista coletiva, no Mineirão.

O Cruzeiro se garantiu na pré-Libertadores no sábado (8) à noite, com a derrota do São Paulo para o Red Bull Bragantino por 1 a 0, na Vila Belmiro. O Tricolor paulista agora chega apenas aos 60 pontos, e a Raposa já estava com 63, antes mesmo do empate com o Fluminense, resultado que, no entanto, diminuiu ainda mais as chances de conquistar o título brasileiro.

Técnico quer manter o desempenho do Cruzeiro na reta final do Brasileiro

Para Leonardo Jardim, o pensamento da equipe continuará o mesmo, jogo a jogo:

- A gente vai fazer no campeonato sempre o próximo jogo como o mais importante. Para consolidar nossa posição. Estamos aqui há sete, oito meses no campeonato e não podemos deixar cair agora na parte final. É uma questão justa para todo o grupo de trabalho e vamos tentar fazer – disse o técnico do Cruzeiro.

O treinador celeste voltou a falar em ambição neste Brasileiro, mesmo após a diminuição nas chances de conquista do título:

- Nossa ambição é jogar todos os jogos com responsabilidade, com o peso da camisa do Cruzeiro, procurar sempre o melhor resultado, é isso que entendemos como ambição. E o objetivo muito claro que é o acesso à Libertadores. É o que foi dito no primeiro dia e que continua a ser dito, é a realidade, e a gente não foge da nossa realidade – afirmou Leonardo Jardim.

