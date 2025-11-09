Para Fabrício Bruno, faltou sorte ao Cruzeiro no empate com o Flu

Para o zagueiro do Cruzeiro, Fabrício Bruno, faltou "um pouco mais de sorte" à equipe no empate por 0 a 0 com o Fluminense, neste domingo (9), no Mineirão, pela 33ª rodada do Campeonato Brasileiro. O jogador da Raposa também destacou as boas intervenções do goleiro Fábio, principalmente no final do primeiro tempo.

- Acho que faltou a gente ter uma tarde mais feliz, um pouco mais de sorte. Acho que o Fábio foi muito bem no jogo. Nas oportunidades claras que tivemos foi ele quem acabou salvando o time deles. Acho que foi um bom jogo. A gente sabia que iria ter um controle maior do jogo, mas infelizmente não conseguimos traduzir esse controle total em gols – afirmou Fabrício Bruno, na saída do campo, em entrevista à "Globo".

Foi o terceiro empate da Raposa como mandante na competição – antes havia ficado no 0 a 0 com o Atlético-MG e no 1 a 1 com o Sport. Em 19 partidas em casa, o Cruzeiro venceu 14 e perdeu duas, para Ceará e Santos, ambas por 2 a 1. A equipe entrou em campo já garantida no G7 do Brasileirão e com vaga na Copa Libertadores de 2026.

Fabrício Bruno se apresenta ao técnico Carlo Ancelotti para amistosos da Seleção Brasileira

Enquanto os companheiros curtem dois dias de folga, o zagueiro do Cruzeiro viaja para Londres, para se apresentar ao técnico da Seleção Brasileira, Carlo Ancelotti. O Brasil disputa os dois últimos amistosos do ano, contra Senegal, dia 15, em Londres, e contra Tunísia, dia 18, em Lille, na França.

- Eu volto sempre com a cabeça erguida, sempre disposto a dar a melhor. Sempre sou grato a Deus pelas oportunidades, ao professor Ancelotti pela confiança. Então a gente viaja agora, para pegar esses 10 dias com a Seleção, aprender o máximo possível e contribuir sempre da forma como contribuo com o meu clube – disse Fabrício Bruno.

O zagueiro deve retornar ao Cruzeiro a tempo da próxima partida pelo Campeonato Brasileiro, dia 20, às 16h, contra o Juventude, em Caxias do Sul. Para esse jogo, o técnico Leonardo Jardim perdeu quatro jogadores por causa do terceiro cartão amarelo: Matheus Pereira, Arroyo, Christian e Walace. Em compensação, o volante Lucas Silva poderá voltar ao time.