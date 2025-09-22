Técnico do Cruzeiro explica porque usou trio com Gabigol contra o Bragantino

Na vitória por 2 a 1, de virada, sobre o Red Bull Bragantino, domingo (21), no Mineirão, pelo Campeonato Brasileiro, o torcedor do Cruzeiro teve a rara oportunidade de ver atuando juntos os jogadores Matheus Pereira, Kaio Jorge e Gabigol, por cerca de 30 minutos. O técnico Leonardo Jardim, na entrevista coletiva após a partida, explicou porque isso foi possível.

- Foi a primeira vez que usamos o Gabriel, o Kaio e o Matheus e conseguimos manter a equipe equilibrada. Por aquilo que eu disse anteriormente: o lateral-esquerdo deles não estava subindo, e eu disse ao Gabriel: ‘Você vai jogar de ponta’. Ele não estava subindo, por isso equilibramos a equipe por ali – explicou Leonardo Jardim, referindo-se ao lateral Vanderlan, do Red Bull Bragantino.

O atacante Gabigol entrou no jogo aos 15 minutos do segundo tempo, no lugar de Wanderson, quando o placar ainda estava em 1 a 1. O jogador atuou como ponta-direita, uma função que não está acostumado a fazer no Cruzeiro, mas que já exerceu no Flamengo e no Santos.

- O Gabriel jogou quase como um ponta-direita, e o lateral não estava subindo, e para ele estava bom, porque estava sempre no ataque, não precisou ir muitas vezes, só uma vez ou duas (para o campo defensivo do Cruzeiro) – completou o técnico.

Leonardo Jardim também explicou porque não optou pela entrada do equatoriano Arroyo, como fez na vitória sobre o Bahia, em Salvador:

- Eu tinha a opção do Arroyo, mas o Gabriel está há mais tempo conosco, é importante na estrutura, e tive que passar essa responsabilidade de jogar ali para ele, porque não tínhamos o Sinisterra – afirmou o técnico do Cruzeiro (o colombiano, com estiramento na coxa direita, não foi relacionado para a partida contra o Red Bull Bragantino).

Atacante Gabigol, do Cruzeiro, na vitória sobre o Red Bull Bragantino (Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro)

Gabigol iniciou a jogada do segundo gol do Cruzeiro

E foi Gabigol quem iniciou a jogada do segundo gol. Na direita, o atacante passou para William virar o jogo para Matheus Pereira, na área. O meia rolou para Kaiki dominar e marcar o gol da virada, aos 31 minutos do segundo tempo. Já nos acréscimos, o trio foi desfeito, com a saída de Matheus Pereira e Kaio Jorge para a entrada de Marquinhos e Bolasie, respectivamente.