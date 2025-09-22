Lucas Silva se diz impressionado com velocidade do chute em gol do Cruzeiro

A virada do Cruzeiro sobre o Red Bull Bragantino, neste domingo (21), no Mineirão, pelo Campeonato Brasileiro, começou com belo gol do volante Lucas Silva, nos acréscimos do primeiro tempo. O gol foi importante para que a equipe voltasse para o segundo tempo com mais tranquilidade e chegasse ao segundo gol com o lateral Kaiki, aos 31 minutos da etapa final.

continua após a publicidade

➡️Tudo sobre o Cabuloso agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Cruzeiro

Segundo medição da “TV Record”, o chute de Lucas Silva alcançou a velocidade de 124 km/h.

- Até me impressionou a velocidade que a bola pegou. Que bom que tenho essa potência no pé. Tenho que arriscar cada vez mais, é algo que a torcida me cobra e vocês também. Mas feliz que saiu em um momento importante do jogo. O gol do empate deu confiança para a virada – afirmou Lucas Silva, na zona mista no Mineirão.

O futebol de Lucas Silva cresceu muito com a chegada do técnico Leonardo Jardim, e o volante considera que a atual temporada tem sido uma das melhores com a camisa do Cruzeiro:

continua após a publicidade

- Acredito que seja uma das temporadas mais especiais da minha carreira, conseguindo manter um alto nível, fazendo gols, exercendo a liderança no nosso grupo. Espero que saia mais gols como esse – disse o volante, que já disputou 303 jogos com a camisa do Cruzeiro e marcou 10 gols, dois deles neste ano (o anterior foi na vitória por 2 a 0 sobre o Fortaleza, no Castelão).

➡️Leonardo Jardim revela o que fez para levar o Cruzeiro à virada sobre o Bragantino

Lucas Silva destaca maturidade do Cruzeiro para conseguir viradas

Lucas Silva, que cumpriu suspensão na rodada passada, a vitória também de virada por 2 a 1 sobre o Bahia, na Arena Fonte Nova, destaca a força do Cruzeiro para conseguir sair de uma situação adversa como a deste domingo (21), no Mineirão:

continua após a publicidade

- A gente sempre prefere sair à frente do placar, mas, do outro lado, também tem um adversário com qualidade. A gente vem tendo maturidade de, nas adversidades, conseguir superar com tranquilidade, sem se afobar e mantendo o ritmo. Foi isso que fez a nossa virada – afirmou o volante do Cruzeiro.

Lucas Silva parabeniza Kaiki pelo segundo gol do Cruzeiro contra o Bragantino (Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro)

Os jogadores do Cruzeiro ficam de folga nesta segunda-feira (22) e se reapresentam na Toca da Raposa na manhã de terça-feira (23). A próxima partida da equipe será sábado (27), contra o Vasco, em São Januário, às 18h30. O zagueiro Villalba e o atacante Gabigol cumprem suspensão pelo terceiro cartão amarelo.