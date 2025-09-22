Jardim revela o que fez para levar o Cruzeiro à vitória sobre o Bragantino

O técnico do Cruzeiro, Leonardo Jardim, reconheceu que o Red Bull Bragantino foi um adversário mais difícil que se esperava, na vitória por 2 a 1, neste domingo (21), no Mineirão, creditou isso ao técnico Fernando Seabra, que trabalhou na equipe celeste no ano passado, e revelou o que fez para melhorar o rendimento do time até chegar à virada no placar.

- Eu acho que foi um jogo extremamente competitivo. Uma primeira fase até a troca de extremos que fizermos, passamos o Christian para o lado esquerdo e o Wanderson para a direita e melhoramos nosso jogo, jogo muito bem preparado pelo treinador que conhece bem o nosso elenco, anulando duas ou três situações que nós costumamos fazer, e provocou algumas dificuldades no nosso jogo. Depois dessa troca, equilibramos o jogo, melhoramos e já conseguimos fazer o gol do empate – afirmou Leonardo Jardim.

Inversão de lado do meia Christian foi estratégia de Jardim para vitória do Cruzeiro (Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro)

O técnico do Cruzeiro também revelou o que disse aos jogadores do Cruzeiro, no intervalo do jogo, quanto ao comportamento da equipe diante do jogo duro que o Red Bull Bragantino fazia no Mineirão.

- Disse aos jogadores que o Cruzeiro é um ‘outsider’ nessa posição (algo como um azarão na classificação do Brasileirão) e isso, às vezes, incomoda muita gente. Os adversários têm uma atitude mais agressiva, mais de luta, e não facilita o que é o jogo. Por isso, falei para eles que nosso primeiro objetivo era não perder a cabeça, fazer nosso modelo de jogo, nosso futebol – disse o técnico.

Melhor mandante do Brasileirão, Cruzeiro fará duas partidas seguidas fora de casa

Com a vitória sobre o Red Bull Bragantino, o Cruzeiro passou a ter a melhor campanha como mandante no Campeonato Brasileiro. São 10 vitórias, um empate e duas derrotas em 13 partidas, com 25 gols marcados e 10 sofridos, um aproveitamento de 79,5%.

Agora, a Raposa vai fazer dois jogos seguidos fora de casa, ambos no Rio de Janeiro. Sábado (27), enfrenta o Vasco, em São Januário, às 18h30, sem o zagueiro Villalba e o atacante Gabigol, que receberam o terceiro cartão amarelo contra o Bragantino. No dia 2 de outubro, o Cruzeiro joga contra o Flamengo, no Maracanã.