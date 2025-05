Técnico do Cruzeiro é só elogios para o meia Eduardo

O meia Eduardo foi uma das novidades na escalação do Cruzeiro para o jogo desta quinta-feira (22), contra o Vila Nova-GO, e marcou os dois primeiros gols da equipe na vitória por 3 a 0, no Serra Dourada. Com o resultado, a Raposa se classificou para as oitavas de final com o placar agregado de 5 a 0 e continua em busca do sétimo título na Copa do Brasil.

Apesar de não ser titular do Cruzeiro, Eduardo tem muito prestígio com o técnico Leonardo Jardim. O ex-jogador do Botafogo não participou apenas de três partidas desde que o treinador português chegou à Toca da Raposa: contra Mirassol e Sport, pelo Brasileiro, e Palestino, pela Sul-Americana, no Mineirão. São 17 jogos, nove como titular, e agora três gols marcados – antes tinha feito contra o Palestino, no Chile.

- Tento dar sempre o melhor em todos os jogos. Todos no Cruzeiro hoje estão vivendo um bom momento. Então é trabalhar, respeitando sempre o companheiro que está brigando pela posição e estar sempre pronto para, quando o professor precisar, a gente estar ali para corresponder – afirmou Eduardo, na saída do campo, em entrevista ao “Sportv”.

Na coletiva, o técnico Leonardo Jardim foi só elogios ao meia Eduardo, de 35 anos:

- Eduardo mostrou mais uma vez que é fundamental dentro da estrutura da equipe.

O técnico português também contou que já conhecia bem o meia antes mesmo de chegar ao Cruzeiro:

- Quando cheguei, era um dos jogadores que conhecia melhor, além do Matheus Pereira. Ele esteve no Porto (2013-14) e passou no Oriente Médio, em duas equipes em que trabalhei, no Al-Hilal (da Arábia Saudita, de 2015 a 2020) e Al Ahli (Emirados Árabes Unidos, em 2020 e 201), e não tinha dúvidas que ele iria nos acrescentar muito, jogando de início ou entrando nos jogos. É um jogador competente, um profissional a 200%, não só 100%, e tem muita qualidade. Esteve dois anos agora no Botafogo e conseguiu ganhar títulos. Era um jogador que eu acompanhava e não tinha dúvida em relação a ele, que está a provar o que ele é como profissional e como jogador – comentou Leonardo Jardim.