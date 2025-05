Cruzeiro faz promoção de ingressos para próximo jogo no Mineirão

Para a última partida pela Copa Sul-Americana deste ano, o Cruzeiro volta a reduzir o preço dos ingressos. A entrada para o jogo contra o Unión de Santa Fé, da Argentina, quarta-feira (28), às 21h30, no Mineirão, vai custar somente R$ 20 para os sócios 5 Estrelas e R$ 30 para o cruzeirense que não faz parte do programa.

continua após a publicidade

➡️Tudo sobre o Cabuloso agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Cruzeiro

O Cruzeiro não tem mais chances de classificação para o mata-mata da Sul-Americana. A equipe está em terceiro lugar no Grupo E, com quatro pontos, um a mais que o Unión Santa Fé. O Mushuc Runa, do Equador, com 13 pontos, já assegurou a vaga nas oitavas de final, e o Palestino, do Chile, com nove pontos, vai disputar o play-off contra um time eliminado na Copa Libertadores.

O sócio torcedor do Cruzeiro, além de comprar ingresso em qualquer setor aberto por R$ 20, poderá resgatar um segundo bilhete gratuito. A venda começou nesta quinta-feira (22).

continua após a publicidade

A venda para o torcedor que não é sócio começa nesta sexta-feira (23), às 9h, ao preço de R$ 30 a inteira e R$ 15 a meia. A comercialização é feita pelo site ingresso.cruzeiro.com.br e pelo app Cruzeiro Nação Azul, com limite de três ingressos por CPF.

Apenas os camarotes do Setor Vermelho terão os preços mantidos. Os valores são de R$ 350 (inteira) e R$ 175 (meia).

Depois da partida contra o Unión de Santa Fé, o Cruzeiro volta a jogar no Mineirão no domingo (1º), contra o Palmeiras, às 19h30, pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro.

continua após a publicidade

➡️Cruzeiro derrota o Palmeiras no Brasileirão feminino

Veja o preço dos ingressos e os setores inicialmente abertos para Cruzeiro x Unión