Melhores Momentos: Cruzeiro volta a vencer Vila Nova-GO e está nas oitavas

O Cruzeiro se classificou para as oitavas de final da Copa do Brasil ao derrotar o Vila Nova-GO por 3 a 0, nesta quinta-feira (22), no Serra Dourada, em Goiânia. Os três gols foram marcados no segundo tempo: o meia Eduardo, que começou jogando no lugar de Lucas Silva, fez os dois primeiros, e o zagueiro Jonathan Jesus marcou pela primeira vez com a camisa celeste. A Raposa busca o sétimo título da competição.

Os duelos das oitavas de final da Copa do Brasil serão definidos por sorteio, ainda a ser marcado pela CBF. Não haverá separação por pote ou restrição de confronto. As datas previstas para as partidas são 30 de julho e 6 de agosto.

O primeiro tempo foi bem movimentado, com as duas equipes alternando boas chances de abrir o placar. O Vila Nova-GO chegou primeiro, aos 17 minutos, num chute de Dodô, que Kaiki desviou para fora. O Cruzeiro respondeu cinco minutos depois. Kaiki arriscou de longe, Halls rebateu, Kaio Jorge tentou marcar, mas o goleiro do Vila voltou a defender. Kaio Jorge, Júnior Todinho e Matheus Pereira tentaram, mas não conseguiram mexer no placar.

Matheus Pereira, do Cruzeiro, e Willian Formiga, do Vila Nova-GO, em jogo no Serra Dourada (Foto: Héber Gomes/Cruzeiro)

O segundo tempo começou no mesmo ritmo. Logo aos 5 minutos, Dodô finalizou com perigo, e Fabrício Bruno desviou para escanteio. Aos 11 minutos, o Cruzeiro abriu o placar. Gabigol ajeitou para Eduardo chutar da meia-lua. A bola desviou num zagueiro e entrou no canto direito de Halls.

O Vila Nova-GO continuou em busca do gol e quase marcou com Júnior Todinho. Cássio fez boa defesa. E o Cruzeiro voltou a marcar aos 29 minutos. Matheus Pereira levantou a bola na área. Bolasie escorou de cabeça, e Eduardo empurrou para o gol. Aos 40 minutos, a Raposa fez o terceiro. Matheus Pereira cobrou escanteio na esquerda, e Jonathan Jesus, de cabeça, desviou para o canto esquerdo de Halls.

Veja os próximos jogos de Cruzeiro e Vila Nova-GO

O Cruzeiro volta a jogar no domingo (25), contra o Fortaleza, na Arena Castelão, às 20h30, pela 10ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Vila Nova-GO também joga fora de casa, pela Série B do Brasileirão: enfrenta o Cuiabá, segunda-feira (26), às 21h, na Arena Pantanal, pela nona rodada.

✅ FICHA TÉCNICA

VILA NOVA-GO 0 X 3 CRUZEIRO

COPA DO BRASIL - TERCEIRA FASE - JOGO DE VOLTA

🗓️ Data e horário: quinta-feira, 22 de maio de 2025, às 19h

📍 Local: Serra Dourada, Goiânia

🥅 Gols: Eduardo (11'/2°T) e (29'/2°T), Jonathan Jesus (40'/2°T)

🟨 Cartões amarelos: Tiago Pagnussat, Guilherme Parede, Gabriel Poveda, Elias (Vila Nova) William, Matheus Pereira, Eduardo (Cruzeiro)

⚽ ESCALAÇÕES

VILA NOVA-GO (Técnico: Rafael Lacerda)

Halls, Elias, Tiago Pagnussat (Maia), Bernardo Schappo e Willian Formiga; João Vieira, Miticov e Dodô (Vinícius Paiva); Guilherme Parede (Diego Torres), Gabriel Poveda (Ralf) e Júnior Todinho (Gabriel Silva).

CRUZEIRO (Técnico: Leonardo Jardim)

Cássio, William (Jonathan Jesus), Fabrício Bruno, Villalba e Kaiki (Kauã Prates); Lucas Romero (Walace), Christian (Lucas Silva), Eduardo e Matheus Pereira; Kaio Jorge (Bolasie) e Gabigol.

🟨 ARBITRAGEM

🟨 Árbitro: Gustavo Ervino Bauermann (SC)

🚩 Assistentes: Henrique Neu Ribeiro (SC) e Bruno Muller (SC)

4️⃣ Quarto árbitro: Anderson Ribeiro Gonçalves (GO)

🖥️ VAR: Adriano de Assis Miranda (SP)