imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsCruzeiro

Jardim destaca que Cruzeiro mostrou capacidade de jogar bem em qualquer situação

Para técnico da equipe celeste, jogo com Flamengo no Maracanã foi muito igual

Foto-Perfil-aspect-ratio-1024-1024
Eugênio Moreira
Belo Horizonte
Dia 03/10/2025
00:06
Técnico do Cruzeiro, Leonardo Jardim, no Maracanã (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF)
imagem cameraLeonardo Jardim ficou satisfeito com o empate com o Flamengo, no Maracanã (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF)
O técnico do Cruzeiro, Leonardo Jardim, após o empate por 0 a 0 com o Flamengo, no Maracanã, nesta quinta-feira (2), ressaltou que a principal característica da equipe na partida foi a capacidade de enfrentar um forte adversário com o time rubro-negro no campo do adversário, com o apoio de quase 70 mil torcedores.

- Acho que o Cruzeiro mostrou o que pretendemos: jogar em qualquer campo sempre com o mesmo compromisso, em termos de atitude, de empenho, mas também de qualidade. E, quando tem a bola ter a capacidade de jogar o nosso futebol, e foi isso que fizemos – afirmou o técnico do Cruzeiro.

- Foi isso que fizemos, respeitando o Flamengo, que é um clube também gigante e, em termos de elenco, possivelmente, um dos melhores da América do Sul. Mas, lá dentro são 11 contra 11, e acho que nossos jogadores estiveram muito bem, em termos de atitude, compromisso e estratégia, mas, principalmente, quando tivemos a bola jogamos e criamos muitas dificuldades para o adversário – completou Leonardo Jardim.

William, do Cruzeiro, no Maracanã (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF)
Lateral William foi expulso e cumpre suspensão na partida contra o Sport, domingo (5) (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF)

O técnico do Cruzeiro também comentou da disputa pelas primeiras posições do Brasileirão com equipes do nível de Flamengo e Palmeiras:

- É trabalhando, acreditando nos nossos jogadores, cada um acreditando em suas qualidades, trabalhando o grupo dentro de uma estratégia coletiva e sabendo que quem joga no Cruzeiro tem que ter essa capacidade em qualquer campo, não se pode diminuir diante de qualquer adversário. Pode-se não ganhar, porque o resultado não é bem só o aquilo que se pretende.- disse Leonardo Jardim.

➡️Cruzeiro e Flamengo empatam no Maracanã; veja melhores momentos

Para o técnico do Cruzeiro, o empate por 0 a 0 foi um resultado justo:

- Acho que foi um jogo muito igual, um jogo em que as duas equipes quiseram propor o jogo, as duas equipes tinham como objetivo jogar bem e conquistar os pontos em disputa. Não por acaso, foram duas chances para cada lado, os arremates muito parecidos, entre duas boas equipes – disse Jardim.

Jardim fica satisfeito com empate, mas quer a vitória na próxima partida do Cruzeiro

Leonardo Jardim também ficou satisfeito com o resultado, apesar de o Cruzeiro ter perdido, na rodada, a vice-liderança para o Palmeiras:

- Ganhamos quatro pontos contra o Flamengo, e, dificilmente, outra equipe no campeonato vai ganhar quatro pontos ao Flamengo. Estamos satisfeitos, mas disse aos jogadores que esse ponto só vai valer se, domingo (5), contra o Sport, tivermos a capacidade de fazer os três pontos – afirmou.

Para a partida contra o Sport, no Mineirão, domingo (5), às 20h30, Leonardo Jardim perdeu quatro jogadores por suspensão: Fabrício Bruno, Kaio Jorge e Lucas Romero receberam o terceiro cartão amarelo diante do Flamengo, e o lateral-direito William terá de cumprir suspensão automática pela expulsão.

