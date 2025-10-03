Jardim destaca que Cruzeiro mostrou capacidade de jogar bem em qualquer situação

O técnico do Cruzeiro, Leonardo Jardim, após o empate por 0 a 0 com o Flamengo, no Maracanã, nesta quinta-feira (2), ressaltou que a principal característica da equipe na partida foi a capacidade de enfrentar um forte adversário com o time rubro-negro no campo do adversário, com o apoio de quase 70 mil torcedores.

continua após a publicidade

- Acho que o Cruzeiro mostrou o que pretendemos: jogar em qualquer campo sempre com o mesmo compromisso, em termos de atitude, de empenho, mas também de qualidade. E, quando tem a bola ter a capacidade de jogar o nosso futebol, e foi isso que fizemos – afirmou o técnico do Cruzeiro.

➡️Tudo sobre o Cabuloso agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Cruzeiro

- Foi isso que fizemos, respeitando o Flamengo, que é um clube também gigante e, em termos de elenco, possivelmente, um dos melhores da América do Sul. Mas, lá dentro são 11 contra 11, e acho que nossos jogadores estiveram muito bem, em termos de atitude, compromisso e estratégia, mas, principalmente, quando tivemos a bola jogamos e criamos muitas dificuldades para o adversário – completou Leonardo Jardim.

continua após a publicidade

Lateral William foi expulso e cumpre suspensão na partida contra o Sport, domingo (5) (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF)

O técnico do Cruzeiro também comentou da disputa pelas primeiras posições do Brasileirão com equipes do nível de Flamengo e Palmeiras:

- É trabalhando, acreditando nos nossos jogadores, cada um acreditando em suas qualidades, trabalhando o grupo dentro de uma estratégia coletiva e sabendo que quem joga no Cruzeiro tem que ter essa capacidade em qualquer campo, não se pode diminuir diante de qualquer adversário. Pode-se não ganhar, porque o resultado não é bem só o aquilo que se pretende.- disse Leonardo Jardim.

➡️Cruzeiro e Flamengo empatam no Maracanã; veja melhores momentos

Para o técnico do Cruzeiro, o empate por 0 a 0 foi um resultado justo:

- Acho que foi um jogo muito igual, um jogo em que as duas equipes quiseram propor o jogo, as duas equipes tinham como objetivo jogar bem e conquistar os pontos em disputa. Não por acaso, foram duas chances para cada lado, os arremates muito parecidos, entre duas boas equipes – disse Jardim.

continua após a publicidade

Jardim fica satisfeito com empate, mas quer a vitória na próxima partida do Cruzeiro

Leonardo Jardim também ficou satisfeito com o resultado, apesar de o Cruzeiro ter perdido, na rodada, a vice-liderança para o Palmeiras:

- Ganhamos quatro pontos contra o Flamengo, e, dificilmente, outra equipe no campeonato vai ganhar quatro pontos ao Flamengo. Estamos satisfeitos, mas disse aos jogadores que esse ponto só vai valer se, domingo (5), contra o Sport, tivermos a capacidade de fazer os três pontos – afirmou.

Para a partida contra o Sport, no Mineirão, domingo (5), às 20h30, Leonardo Jardim perdeu quatro jogadores por suspensão: Fabrício Bruno, Kaio Jorge e Lucas Romero receberam o terceiro cartão amarelo diante do Flamengo, e o lateral-direito William terá de cumprir suspensão automática pela expulsão.