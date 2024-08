Sul-Americana: Boca Juniors confirma lesão em Cavani e atacante não enfrenta o Cruzeiro

Edison Cavani em ação pelo Boca Juniors (Foto: Alejandro Pagni/AFP)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 21/08/2024 - 17:55 • Rio de Janeiro

Edinson Cavani será desfalque do Boca Juniors para a segunda partida contra o Cruzeiro pelas oitavas de final da Sul-Americana. As equipes voltam a se enfrentar nesta quinta-feira (22), às 21h30, no Estádio Mineirão, após um empate sem gols em La Bombonera, na semana passada.

➡️Analista de arbitragem cita ‘erros gigantes’ em Vitória x Cruzeiro: ‘Assustador’

O anúncio da ausência do atacante aconteceu através de uma nota oficial do clube argentino nas redes sociais. No pronunciamento, o Departamento Médico do Boca Juniors confirmou uma lesão de grau dois no sóleo da perna esquerda do jogador. O músculo em questão se encontra na região da panturrilha. Veja a nota abaixo:

De acordo com a apuração da imprensa argentina, Cavani sentiu a lesão nesta quarta-feira (21), horas antes da viagem para Belo Horizonte. O atacante inclusive não viajará com a delegação do clube argentino para a partida. Ele permanecerá no país para iniciar tratamento. A mídia local aponta Milton Giménez como possível substituto.

Pelo lado cruzeirense, a equipe não apresenta grandes baixas e conta com o apoio da torcida para confirmar a classificação para as quartas de final da Copa Sul-Americana. Para isto acontecer, a equipe do técnico Fernando Seabra precisa de uma vitória simples após ter empatado por 0 a 0, na semana passada, na Argentina.

Matheus Pereira em ação pelo Cruzeiro contra o Boca Juniors pela Copa Sul-Americana (Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro)

✅FICHA TÉCNICA

Cruzeiro x Boca Juniors

Oitavas de final da Sul-Americana - jogo de volta

🗓️ Data e horário: terça-feira, 22 de agosto de 2024, às 19h (de Brasília);

📍 Local: Estádio Mineirão (MG);

📺 Onde assistir: Paramount +

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES:

Cruzeiro (Técnico: Fernando Seabra)

Cássio; William, Zé Ivaldo, João Marcelo, Marlon; Lucas Romero, Wallace, Barreal, Matheus Pereira; Lautaro Díaz, Arthur Gomes

Boca Juniors (Técnico: Diego Hernán Martínez)

Sergio Romero; Luis Advíncula, Cristian Lema, Marcos Rojo e Lautaro Blanco; Gary Medel (Agustín Martegani), Cristian Medina, Pol Fernández e Kevin Zenón; Miguel Merentiel e Giménez