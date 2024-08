Analista de arbitragem cita ‘erros gigantes’ em Vitória x Cruzeiro: ‘Assustador’

Cruzeiro e Vitória empataram em 2 a 2 no Campeonato Brasileiro (Foto: Jhony Pinho/AGIF)







Escrito por Lance! • Publicada em 19/08/2024 - 22:38 • Rio de Janeiro (RJ)

O jogo entre Vitória e Cruzeiro, pelo Campeonato Brasileiro, contou com algumas polêmicas nesta segunda-feira (19). A ex-árbitra Renata Ruel analisou dois lances da partida no Barradão, criticou a arbitragem de Marcelo de Lima Henrique e detonou o VAR.

- Dois vídeos, dois erros gigantes da arbitragem em Vitória x Cruzeiro. No pênalti, o jogador está recolhendo o braço e com ele junto ao corpo, nada a marcar. No gol, há um domínio deliberado no braço do atacante no início da jogada que caracteriza infração. Assustador CBF, seu VAR e árbitro - analisou Renata.

No primeiro lance, ainda na etapa inicial, a bola bate na mão do jogador do Cruzeiro na área, e Marcelo de Lima Henrique marcou pênalti para o Vitória. Já na outra jogada, a bola toca no braço de Matheus Henrique no início do lance do segundo gol do time mineiro.

- Ainda estou encucado com o segundo gol do Cruzeiro. Quero entender o que o VAR buscou para validar o gol, porque houve mão do Matheus Henrique. A bola foi dominada pelo braço. Quero entender porque essa mão não foi marcada diante do que aconteceu na jogada - comentou Eric Faria na transmissão do "Sportv".