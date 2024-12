Ídolo do Cruzeiro diz que Soteldo está na mira do clube para 2025

Ao sair de um evento neste sábado (14), na Toca da Raposa 2, o ex-atacante Roberto Gaúcho, ídolo do Cruzeiro, gravou um vídeo em que anuncia que o atacante venezuelano Soteldo está sendo contratado pelo clube para a próxima temporada. “Soteldo tá chegando também, Nação Azul!”, afirmou Roberto Gaúcho, que conversava com um amigo, enquanto dirigia o carro em direção à saída do CT do Cruzeiro. “Dudu, Soteldo e Gabigol, Rafa. O que tu acha, garotinho?!”, completou.

O vídeo foi publicado no Instagram de Roberto Gaúcho, que, de 1992 a 1997, disputou 224 partidas com a camisa do Cruzeiro, com 53 gols marcados, e conquistou a Supercopa de 1992 e a Copa do Brasil de 1993 e 1996, entre outros títulos. Neste sábado (14), ele participou de uma atividade no campo da Toca, a convite de um dos patrocinadores do Cruzeiro.

Meia Eduardo, do Botafogo, desperta interesse do Cruzeiro

A contratação dos atacantes Gabigol e Dudu está bem encaminhada pelo Cruzeiro e deve ser anunciada em 2 de janeiro, aniversário de 104 anos do clube. Mas o nome de Soteldo ainda não havia surgido nas especulações de interesse da Raposa.

Soteldo: valor estipulado pelo Santos é de R$ 30 milhões

O atacante Soteldo, de 27 anos, disputou esta temporada pelo Grêmio e tem os direitos econômicos presos ao Santos, que ainda não definiu o futuro do jogador venezuelano. O valor do seu passe, estipulado no contrato de empréstimo ao Grêmio, é de US$ 5 milhões, cerca de R$ 30 milhões.

Formado pelo Zamora, da Venezuela, Soteldo defendeu o Huachipato-CHI e a Universidad de Chile e chegou ao Peixe, em 2019. No Santos, foram 105 partidas até 2021 (com 20 gols e 17 assistências), antes de ser vendido ao Toronto, do Canadá, onde não teve muito destaque. De lá, Soteldo seguiu para o Tigres, do México, e retornou ao Santos, em 2022.

O Santos quer R$ 30 milhões para liberar o atacante Soteldo (Foto: Raul Baretta/Santos FC)

Com o rebaixamento da equipe para a Série B do Brasileiro em 2024, Soteldo foi emprestado ao Grêmio e disputou 41 jogos neste ano, com sete gols e quatro assistências.