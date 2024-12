Cruzeiro: Matheus Pereira comemora bons números em 2024

Grande destaque do Cruzeiro na temporada, o meia Matheus Pereira fez um balanço positivo de 2024, sem deixar de lamentar a perda do título da Copa Sul-Americana e da vaga na Libertadores de 2025. Em mensagem publicada nas redes sociais, Matheus Pereira também projetou a próxima temporada com a camisa celeste.

continua após a publicidade

- 2024 era para ser um ano mágico para mim e para o clube! Foi a temporada em que eu tive meus melhores números em termos de jogos, participações em gols e premiações individuais, que me renderam a realização de um sonho que é defender a Seleção Brasileira. Mas nem tudo são flores no futebol – escreveu o jogador.

Matheus Pereira fez balanço positivo da temporada em seu Instagram

Em 2024, Matheus Pereira disputou 59 partidas pelo Cruzeiro, com participação em 26 gols, com 15 assistências e 11 finalizações certas. O melhor desempenho individual dele havia sido pelo West Bromwich, da Inglaterra, na temporada 2019/2020, com oito gols e 17 assistências.

continua após a publicidade

Matheus Pereira também teve a oportunidade de estrear com a camisa da Seleção Brasileira. Convocado por Dorival Júnior, o meia do Cruzeiro entrou aos 30 minutos do segundo tempo na goleada por 4 a 0 sobre o Peru, em Brasília, em 15 de outubro, pelas Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026. E quase marcou um gol.

Matheus Pereira garante que próximo ano será melhor para o Cruzeiro

Matheus Pereira também demonstrou frustração pelos objetivos não alcançados com o Cruzeiro:

- Também tive derrotas duras e vitórias que escaparam pelas mãos e que foram muito frustrantes. Fecho a temporada de 2024 grato pelo que conseguimos construir aqui no Cruzeiro. Tenho certeza de que 2025 será ainda melhor para o Cruzeiro – finalizou.

continua após a publicidade

O meia chegou ao Cruzeiro em julho de 2023, mas teve problema de contusão, e atuou apenas em 15 partidas, com um gol, contra o Athletico-PR, no Mineirão, e uma assistência.