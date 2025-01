Seis que disputaram a Copinha treinam com o time principal do Cruzeiro

Seis jogadores que defenderam o Cruzeiro na Copa São Paulo de Futebol Júnior foram chamados pelo técnico Fernando Diniz e participaram de um treino com a equipe principal nessa segunda-feira (20). Por ora, ainda não há garantia de que os garotos sejam integrados definitivamente ao plantel, mas existe boas chances de pelo menos alguns deles voltarem a participar das atividades e serem promovidos ainda este ano.

Participaram do treino realizado na Toca da Raposa II os zagueiros Bruno Alves e Janderson; o lateral-esquerdo Kauã Prates; o volante Murilo Rhikman; e os atacantes Rayan Lelis e Kaique Kenji.

De acordo com o clube, a participação dos seis jogadores no treino da equipe principal faz parte do planejamento da comissão técnica para o início desta temporada. Não bastasse a exigência física do período pós-férias, os jogadores do Cruzeiro têm de encarar ainda o desgaste de viagens — o elenco voltou de pré-temporada nos EUA no domingo, e na quarta joga em Brasília diante do Athletic, pelo Campeonato Mineiro.

Cruzeiro parou nas quartas da Copinha, mas apresentou promessas

Dentre os atletas chamados por Diniz para o treino dessa segunda, pelo menos três chamaram a atenção na Copinha. Janderson já vinha sendo apontado como uma das promessas do time, enquanto os atacantes Rayan Lelis e Kaique Kenji demonstraram faro de gol.

Kenji é quem está mais próximo de ser promovido pelo Cruzeiro. O atacante já recebeu outras oportunidades com o próprio Fernando Diniz na temporada passada. O jogador, de 18 anos, é filho do ex-lateral-esquerdo Kleber, que teve passagem pela Seleção Brasileira.

Apesar de ter sido eliminado pelo São Paulo nas quartas de final, ao perder por 3 a 1, o time sub-20 do Cruzeiro teve um bom desempenho na Copinha. A campanha contou com quatro vitórias e dois empates.