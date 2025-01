Diniz revela que o ambiente de trabalho está bem melhor

Após três partidas na temporada, o técnico do Cruzeiro, Fernando Diniz, elogia o comportamento dos reforços que o clube contratou e revela que o ambiente de trabalho está totalmente diferente dos últimos meses do ano passado.

- Todo mundo que chegou está conseguindo se adaptar muito rápido ao que a gente pretende na parte tática. Existe uma energia e uma sinergia muito fácil de se detectar no trabalho dia a dia. A gente vai poder contar com o elenco muito mais forte e robusto para a temporada – afirmou o treinador do Cruzeiro, após a vitória por 1 a 0 sobre o Tombense, domingo (19), no Mineirão, na estreia no Campeonato Mineiro.

Atacante Marquinhos foi titular do Cruzeiro na vitória sobre o Tombense (Foto: Gustavo Martins/Cruzeiro)

Diniz destaca a diferença que sente no trabalho entre os últimos meses do ano passado, após chegar ao clube em setembro, e o do início desta temporada:

- Acredito que o que mais melhorou foi o entendimento do que a gente quer fazer junto. Existia falta de sintonia e harmonia no ano passado. Agora a gente percebe que está todo mundo na mesma página do livro. E com o objetivo de levar o Cruzeiro para as posições mais altas.

Diniz destaca superação de equipe e avisa que vai rodar elenco

O técnico do Cruzeiro também ressaltou a superação física dos jogadores que entraram em campo na vitória por 1 a 0 sobre o Tombense – a quarta de Diniz em 18 jogos no comando da equipe. A delegação cruzeirense chegou dos Estados Unidos, onde disputou a FC Series, apenas na manhã do domingo (19):

- Os jogadores estão de parabéns. No primeiro tempo, pela performance tática e técnica. E no segundo, pela superação. No primeiro tempo, eles foram muito bem e, no intervalo, uns seis pediram substituição.

O Cruzeiro joga novamente na quarta-feira (22), em Brasília, porque o Athletic vendeu o mando de campo de seu jogo, já que a Arena Sicredi, em São João del Rey, está em reformas. E os jogadores encaram nova viagem já nesta terça-feira (21). Fernando Diniz adianta que deve voltar a poupar alguns atletas:

- É uma possibilidade mesclar. Vou reclamar de novo do calendário. Não tem lógica voltar dos Estados Unidos, chegar no hotel às 10h, para jogar hoje (no domingo). Provavelmente, vamos ter um pouco de rodagem, principalmente neste início do Mineiro.