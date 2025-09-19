Scouting do Cruzeiro conta como foram as negociações com recentes reforços

Contratado em junho deste ano, o português Joaquim Pinto, gerente do departamento de scouting do Cruzeiro, teve atuação decisiva na janela de transferências encerrada no início de setembro. O clube celeste contratou quatro reforços: o colombiano Sinisterra e o equatoriano Arroyo, que já estrearam, o volante Ryan Guilherme e o lateral Kauã Moraes, que ainda não jogaram pela equipe.

Em entrevista ao podcast do Cruzeiro, na tarde desta sexta-feira (19), Joaquim Pinto, que, pela primeira vez, trabalha com o compatriota Leonardo Jardim, como foram as contratações dos estrangeiros.

- Como já disse o mister Leonardo Jardim, tínhamos definidas as características diferentes daquilo que tínhamos antes no plantel e foi um processo muito natural chegar à conclusão dos atletas que queríamos. O Sinisterra foi uma negociação dura, porque ele estava na Premier League (Bournemouth) e todos sabem os salários da Premier League. Foi importante termos falado com o atleta, apresentado nossos projetos e, após essa conversa, sentimos que o atleta ficou muito motivado em vir para o Cruzeiro. Provavelmente, só vamos ver o Sinisterra no auge da sua capacidade daqui a alguns meses, por causa das duas contusões recentes, mas a contratação de um atleta da Premier League, na sua idade, é muito difícil acontecer e foi uma grande vitória para nós – afirma Joaquim Pinto.

Sinisterra já marcou um gol pelo Cruzeiro, na vitória sobre o Bahia, em Salvador (Foto: Gilson Lobo/AGIF)

- O Arroyo era um atleta que já estava identificado e que conheço desde o Sul-Americano Sub-17, no Equador. Tentamos o Arroyo mais cedo na janela, mas o Besiktas simplesmente não queria vender, porque certamente sabem da qualidade e do potencial e do nível que ele pode atingir. Fomos tentando, mas pela recusa do Besiktas, dávamos a contratação como perdida e até tentamos outros jogadores. Só que depois foi fundamental a vontade do atleta, como ficou claro nas redes sociais. O conhecimento do atleta é muito importante para nós, seja pessoalmente ou por vídeo, e também para o atleta nos conhecer, saber do projeto. Depois da nossa reunião, ele gostou bastante, mas também não foi fácil, tivemos de passar por várias fases de convencimento, gradualmente – completou o gerente de scouting do Cruzeiro.

Gerente de Scouting do Cruzeiro conta como foi acerto com revelação colombiana

O Cruzeiro também já acertou a contratação do atacante Néiser Villareal, de 20 anos, que virá para a Toca da Raposa em dezembro. Joaquin Pinto contou como foram as negociações para o acerto com a jovem promessa colombiana:

- No Sul-Americano Sub-20, o Néiser foi um dos melhores jogadores do torneio e era fato demasiado óbvio que receberia muitos convites. Foi um processo longo. Fomos conversando com o agente. No início, houve certa recusa. Temos de ser responsáveis e saber até onde podemos ir (financeiramente). Mas o Pelaipe (Paulo Pelaipe, diretor executivo de futebol) foi fundamental na negociação, que tínhamos dada como perdida. Ainda tentamos para essa janela, mas não foi possível um entendimento com o Millonarios e fomos para o plano B, que era não pagar nada ao clube e contar com o jogador para a próxima temporada – revelou Joaquim Pinto.

Além de Néiser Villareal, o Cruzeiro já acertou para a próxima temporada a contratação do goleiro Matheus Cunha, do Flamengo.