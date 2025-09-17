Cruzeiro divulga parcial da venda de ingressos para jogo contra Bragantino

O Cruzeiro divulgou, na tarde desta quarta-feira (17), a primeira parcial da venda de ingressos para o jogo de domingo (21), contra o Red Bull Bragantino, às 20h30, pela 24ª rodada do Campeonato Brasileiro. Mais de 22 mil torcedores já garantiram entrada para a partida desde o início da venda na segunda-feira (15).

continua após a publicidade

A equipe celeste vem de uma sequência de cinco vitórias seguidas, três pelo Brasileirão e duas pela Copa do Brasil, e ocupa a vice-liderança da competição, com 47 pontos, três atrás do líder Flamengo.

A equipe de Bragança Paulista, ao contrário, não vive um bom momento. Nos últimos 12 jogos, incluindo a Copa do Brasil, venceu apenas um, empatou dois e perdeu nove. No Brasileirão, o Massa Bruta está em oitavo lugar, com 31 pontos.

continua após a publicidade

➡️Tudo sobre o Cabuloso agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Cruzeiro

Os torcedores da Raposa fazem a compra pelo site ingresso.cruzeiro.com.br ou pelo app Cruzeiro Nação Azul, enquanto a comercialização para os torcedores do Bragantino é feita pelo site baladapp.com.br ou pelo aplicativo BaladAPP. Há limite de venda de dois ingressos por CPF.

Para essa partida, os setores Laranja superior e Roxo superior ainda não estão disponíveis. O Cruzeiro vai liberar as entradas para esses setores de acordo com a procura pelos ingressos. A expectativa é de que público alcance novamente cerca de 50 mil torcedores, apesar do horário ruim principalmente para o torcedor do interior do Estado.

continua após a publicidade

O espaço destinado aos torcedores do Bragantino, como de costume, será o Setor Roxo Superior Visitante (Portão A), no valor de R$ 170,00 a inteira e R$ 85,00 a meia. Não haverá venda física nas bilheterias do Mineirão. O acesso é pelo portão 3 do Ginásio Mineirinho, na avenida Chafir Ferreira.

➡️Cartões voltam a preocupar o Cruzeiro no Brasileirão

Veja o preço dos ingressos para Cruzeiro x Red Bull Bragantino: