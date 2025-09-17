Cruzeiro divulga parcial da venda de ingressos para jogo contra Bragantino
Mais de 22 mil torcedores já garantiram bilhete para a partida de domingo (21)
O Cruzeiro divulgou, na tarde desta quarta-feira (17), a primeira parcial da venda de ingressos para o jogo de domingo (21), contra o Red Bull Bragantino, às 20h30, pela 24ª rodada do Campeonato Brasileiro. Mais de 22 mil torcedores já garantiram entrada para a partida desde o início da venda na segunda-feira (15).
A equipe celeste vem de uma sequência de cinco vitórias seguidas, três pelo Brasileirão e duas pela Copa do Brasil, e ocupa a vice-liderança da competição, com 47 pontos, três atrás do líder Flamengo.
A equipe de Bragança Paulista, ao contrário, não vive um bom momento. Nos últimos 12 jogos, incluindo a Copa do Brasil, venceu apenas um, empatou dois e perdeu nove. No Brasileirão, o Massa Bruta está em oitavo lugar, com 31 pontos.
Os torcedores da Raposa fazem a compra pelo site ingresso.cruzeiro.com.br ou pelo app Cruzeiro Nação Azul, enquanto a comercialização para os torcedores do Bragantino é feita pelo site baladapp.com.br ou pelo aplicativo BaladAPP. Há limite de venda de dois ingressos por CPF.
Para essa partida, os setores Laranja superior e Roxo superior ainda não estão disponíveis. O Cruzeiro vai liberar as entradas para esses setores de acordo com a procura pelos ingressos. A expectativa é de que público alcance novamente cerca de 50 mil torcedores, apesar do horário ruim principalmente para o torcedor do interior do Estado.
O espaço destinado aos torcedores do Bragantino, como de costume, será o Setor Roxo Superior Visitante (Portão A), no valor de R$ 170,00 a inteira e R$ 85,00 a meia. Não haverá venda física nas bilheterias do Mineirão. O acesso é pelo portão 3 do Ginásio Mineirinho, na avenida Chafir Ferreira.
Veja o preço dos ingressos para Cruzeiro x Red Bull Bragantino:
- Amarelo (Superior e Inferior) - Inteira: R$ 110,00 / Meia: R$ 55,00
- Laranja (Inferior) - Inteira: R$ 110,00 / Meia: R$ 55,00
- Vermelho (Superior) - Inteira: R$ 170,00 / Meia: R$ 85,00
- Vermelho (Inferior) - Inteira: R$ 190,00 / Meia: R$ 95,00
- Roxo (Superior) (Visitante) – Inteira: R$ 170,00 / Meia: R$ 85,00
- Roxo (Inferior) - Inteira: R$ 250,00 / Meia: R$ 125,00
- Camarote Vermelho – Preço único: R$ 425,00
