Cruzeiro anuncia assinatura de pré-contrato com revelação colombiana

O Cruzeiro surpreendeu ao anunciar, na noite desta terça-feira (9), o acerto de um pré-contrato com o atacante colombiano Néiser Villareal, de 20 anos, do Millionarios, destaque da Seleção Colombiana Sub-20 no Campeonato Sul-Americano disputado em janeiro e fevereiro, na Venezuela. O jogador revelação vem para o Cruzeiro somente em dezembro, com contrato assinado por cinco temporadas.

Néiser Villareal é considerado uma promessa do futebol colombiano. Pela Seleção Sub-20, o atacante disputou 11 jogos, marcou oito gols e deu três assistências nos jogos preparatórios e no Sul-Americano, em que a Colômbia terminou na terceira colocação (o Brasil foi o campeão) e se classificou para o Mundial, a partir do dia 27 deste mês, no Chile. Villareal foi o artilheiro da competição.

Pelo Millonarios, no Campeonato Colombiano, Néiser David Villareal Quiñones disputou 15 jogos, não marcou gol e deu três assistências.

Néiser Villareal é mais um investimento da SAF do Cruzeiro em jovens revelações

O pré-contrato com a revelação colombiana segue a linha de investimentos da SAF do Cruzeiro em apostar em jovens promissores do mercado sul-americano, com possível retorno financeiro, além do técnico.

Na janela de transferências encerrada no dia 2, o Cruzeiro contratou quatro jogadores: o lateral Kauã Moraes, de 18 anos, ex-Athletico-PR, o atacante equatoriano Keny Arroyo, de 19 anos, ex-Besiktas, o volante Ryan Guilherme, de 22 anos, ex-Fortaleza, e, o mais velho deles, o atacante colombiano Luis Sinisterra, de 26 anos, ex-Bournemouth.

Reforços recentes do Cruzeiro: Ryan Guilherme, Keny Arroyo e Kauã Moraes (Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro)

Outro jogador que já assinou pré-contrato com o Cruzeiro é o goleiro Matheus Cunha, ex-Flamengo, que chega à Toca da Raposa em janeiro de 2026.