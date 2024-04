(Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro)







Escrito por Lance! • Publicada em 27/04/2024 - 19:16 • São Paulo (SP)

Ronaldo Fenômeno vive sua maior crise como gestor da SAF do Cruzeiro, e o ex-jogador possui conversas avançadas para negociar as ações com Pedro Lourenço, dono da rede varejista Supermercados BH. A informação é do jornalista Samuel Venâncio.

As porcentagens e valores do negócio serão anunciados na próxima semana, mas a mudança no comando da SAF do Cruzeiro será de forma gradual. 90% das ações estão sob controle da Tara Sports, empresa de Ronaldo Fenômeno.

Quando se tornou sócio-majoritário, Ronaldo assinou documento no qual consta que ele não poderia vender o controle da SAF a um terceiro durante o período de 60 meses, ou até alcançar os R$ 350 milhões de investimento adicionais.

Executivo foi figura importante nos últimos anos do Cruzeiro (Foto: Staff Images/Cruzeiro)

O momento recente do Cruzeiro, eliminado pelo Sousa-PB na Copa do Brasil e o vice-campeonato para o Atlético-MG, na final do Campeonato Mineiro, deixaram a relação entre a torcida e Ronaldo Fenômeno mais tensa, com protestos cobrando o ex-jogador.

A ida de Pedro Martins, diretor de futebol da Cruzeiro, para o Vasco, foi o estopim para a crise vivida por Ronaldo na Toca da Raposa.