Matheus Pereira ressalta confiança com vitória do Cruzeiro: 'O time está unido'

Matheus Pereira salvou o Cruzeiro na partida contra o Betim com um gol de cabeça no último minuto da partida. Depois do jogo, Matheus Pereira ressaltou que o resultado dá mais confiança para o elenco celeste.

– Sabíamos que seria um jogo difícil. É normal, início de temporada, demoramos para pegar o ritmo. Hoje fluiu mais, tivemos oportunidades. Hoje fomos persistentes até o final e coroados com esse gol no finalzinho. Nos dá mais confiança. Sabemos que a classificação está difícil. Mas temos que fazer o que está nas nossas mãos que é trabalhar. O gol coroou tudo que fizemos, mediante todas as adversidades, campo, contato físico. O time está de parabéns – disse.

– Eu acho que é importante, não só o gol, mas os que fizemos nos últimos jogos. Demonstra mais uma vez que o time está unido, todos com o mesmo objetivo. A demonstração de todos juntos é essa, um só objetivo, as vitórias. Essa demonstração de todos juntos é importante, entender que estamos no mesmo caminho e o grupo segue persistente – comentou Matheus Pereira.

Matheus Pereira (Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro)<br>

Betim x Cruzeiro

Em jogo decisivo na Arena Vera Cruz, o Cruzeiro venceu o Betim com um gol no último minuto. Arroyo fez bom cruzamento para Matheus Pereira que cabeceou para garantir o 1 a 0 e deixar a Raposa viva na disputa pela semifinal do Campeonato Mineiro.

Com o resultado, o Cabuloso chega a nove pontos, dois atrás do líder do Grupo C, North. Do outro lado, o Betim é lanterna do seu grupo, com seis pontos.

Agora, o Cruzeiro volta suas atenções para o Campeonato Brasileiro. Na quinta-feira, o Cabuloso enfrenta o Coritiba, às 21h30 (de Brasília), no Mineirão. Posteriormente, tem o clássico contra o América-MG, no domingo (8), às 18h. Do outro lado, o Betim enfrenta o Itabirito na sexta-feira (6), às 20h.