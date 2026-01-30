Tite explica ponto decisivo para goleada sofrida pelo Cruzeiro

O Cruzeiro foi goleado por 4 a 0 pelo Botafogo em sua primeira partida no Campeonato Brasileiro na noite desta quinta-feira (29). Após a partida, o técnico Tite viu um ponto decisivo para o resultado ruim no Nilton Santos.

– Talvez o erro maior tenha sido a estratégia de preservação da equipe para retomar ritmo. Poderia ter jogado mais jogos, mesmo correndo riscos de lesão. Poderiam estar mais ritmados. Ter um comportamento e um ritmo melhor como ano passado – analisou o técnico.

– O jogo, as circunstâncias do jogo, placar dilatado, foi determinante o segundo gol. No momento que estávamos fazendo a substituição. O Jonathan sentiu, mas não queria sair, o árbitro apressou. Tomamos o segundo gol e a partir daí vira outro jogo. E a grandeza do Cruzeiro não permite um placar tão dilatado – prosseguiu o técnico.

Tite (Foto: Thais Magalhães/Cruzeiro)

Como o Cruzeiro pode superar a goleada?

Na coletiva de imprensa, o técnico Tite destacou ainda que irá usar titulares contra o Betim, no Campeonato Mineiro e ressaltou a importância da personalidade dos atletas para passar por esse momento ruim.

– A persistência e a resistência são essenciais. Absorver os erros e a crítica. Temos que entender as críticas, a dor do torcedor. Estou sentindo a dor também, estamos. A única maneira de reverter é com resultados. O ritmo, talvez uma equipe com mais ritmo, estaria em um estágio melhor. Eu preservei pela própria saúde de alguns. Faço um adendo, tomar o gol, continua concentrada e ficou próxima do empate. Depois do segundo sim – disse.

– Depende de como registramos. Se a equipe tiver personalidade de absorver as críticas em cima do desempenho no jogo, efetividade, consistência. Não se faz gol sozinho, são 11 atletas. Quando tu toma gol é conjunto também. Depende da grandeza da equipe – projetou Tite.