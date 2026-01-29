Gerson sente dores na perna e deixa Botafogo x Cruzeiro de maca

Na noite desta quinta-feira (29), Gerson fez seu primeiro jogo entre os titulares do Cruzeiro na partida contra o Botafogo, na estreia da equipe no Campeonato Brasileiro. Entretanto, na segunda etapa, o atleta assustou os cruzeirenses.

O camisa 11 do Cabuloso quase empatou a partida em cruzamento feito por Arroyo pela direita, mas sentiu dores na perna direita. Ele permaneceu caído na pequena área enquanto sua equipe ainda tentava construir.

Entretanto, Gerson seguiu com o incômodo e pediu atendimento médico. Durante os primeiros tratamento dos médicos celestes, o jogador recebeu uma massagem na posterior da coxa.

Gerson em Botafogo x Cruzeiro (Foto: Vitor Silva/Botafogo)

Minutos após o atendimento em campo, o jogador deixou o gramado de maca e reclamando bastante das dores.

Cruzeiro sofre gol logo em seguida

No momento da lesão, o Cruzeiro já perdia por 1 a 0 para o Glorioso, com o um gol de Danilo. Depois da saída do atleta, enquanto ainda não havia sido feita a substituição, os mandantes conseguiram um contra-ataque muito rápido que terminou com um gol de de Matheus Martins.

Se o resultado negativo se confirmar na estreia no Campeonato Brasileiro, será o terceiro seguido do Cruzeiro. Depois de golear o Uberlândia por 5 a 0, a Raposa perdeu para o Democrata por 1 a 0 e para o Atlético-MG por 2 a 1.