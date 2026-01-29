menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsCruzeiro

Gerson sente dores na perna e deixa Botafogo x Cruzeiro de maca

O jogador fez seu primeiro jogo entre os titulares nesta quinta-feira

Eduardo Statuti
Belo Horizonte (MG)
Dia 29/01/2026
23:23
Gerson (Foto: Dhavid Normando/CÃ³digo 19/Gazeta Press)
imagem cameraGerson (Foto: Dhavid Normando/CÃ³digo 19/Gazeta Press)
  • Matéria
  • Mais Notícias

Na noite desta quinta-feira (29), Gerson fez seu primeiro jogo entre os titulares do Cruzeiro na partida contra o Botafogo, na estreia da equipe no Campeonato Brasileiro. Entretanto, na segunda etapa, o atleta assustou os cruzeirenses.

continua após a publicidade

Aposte na vitória do Cruzeiro!

O camisa 11 do Cabuloso quase empatou a partida em cruzamento feito por Arroyo pela direita, mas sentiu dores na perna direita. Ele permaneceu caído na pequena área enquanto sua equipe ainda tentava construir.

Entretanto, Gerson seguiu com o incômodo e pediu atendimento médico. Durante os primeiros tratamento dos médicos celestes, o jogador recebeu uma massagem na posterior da coxa.

continua após a publicidade
Botafogo x Cruzeiro (Foto: Vitor Silva/Botafogo)
Gerson em Botafogo x Cruzeiro (Foto: Vitor Silva/Botafogo)

➡️Tudo sobre o Cabuloso agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Cruzeiro

Minutos após o atendimento em campo, o jogador deixou o gramado de maca e reclamando bastante das dores.

  1. Cruzeiro x Coritiba: informações sobre venda de ingressos para o jogo
  2. Cruzeiro recebe proposta de time europeu por Ryan Guilherme
  3. Relembre a trajetória do Cruzeiro em seu último título do Brasileirão
  4. Cássio detalha lesão no dedo que exigiu uso de luva especial

Cruzeiro sofre gol logo em seguida

No momento da lesão, o Cruzeiro já perdia por 1 a 0 para o Glorioso, com o um gol de Danilo. Depois da saída do atleta, enquanto ainda não havia sido feita a substituição, os mandantes conseguiram um contra-ataque muito rápido que terminou com um gol de de Matheus Martins.

Se o resultado negativo se confirmar na estreia no Campeonato Brasileiro, será o terceiro seguido do Cruzeiro. Depois de golear o Uberlândia por 5 a 0, a Raposa perdeu para o Democrata por 1 a 0 e para o Atlético-MG por 2 a 1.

continua após a publicidade

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias