Revelação colombiana está perto de se apresentar ao Cruzeiro

Depois de ter a rescisão contratual com o Millonarios antecipada, o atacante colombiano Néiser Villarreal pode ser anunciado como mais um reforço do Cruzeiro para a temporada 2026. A chegada do jogador de 20 anos à Toca da Raposa já estava prevista para o mês de dezembro, apesar de Néiser Villarreal não poder atuar pela equipe celeste ainda neste ano.

continua após a publicidade

➡️Tudo sobre o Cabuloso agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Cruzeiro

O pré-contrato da jovem revelação colombiana foi anunciado pelo Cruzeiro ainda em setembro. Mesmo que o contrato seja assinado nos próximos dias e o jogador passe a treinar na Toca da Raposa, Néiser Villarreal não poderá ser inscrito para as semifinais da Copa do Brasil, já que o prazo para regularização de jogadores na CBF já passou. O colombiano aproveitaria os últimos dias de atividade do Cruzeiro em 2025 para se ambientar ao grupo e manter o condicionamento físico.

Néiser David Villarreal Quiñones, natural de Tumaco, na Colômbia, é destro e atua pelos dois lados do campo e centralizado. Revelado pelo Millonarios, o atacante foi monitorado e aprovado pelo scouting do Cruzeiro, conforme revelou o responsável pelo setor, o português Joaquim Pinto. O clube celeste até tentou antecipar a apresentação do jogador mas não houve acordo com o Millonarios.

continua após a publicidade

Atacante contratado pelo Cruzeiro foi revelação nas competições de base em 2025

Nesta temporada, Néiser atuou pouco pelo time colombiano – foram apenas 15 jogos, com duas assistências e nenhum gol -, mas se destacou pelas seleções de base da Colômbia, com 13 gols e cinco assistências.

Néiser Villarreal foi artilheiro do Campeonato Sul-Americano e da Copa do Mundo Sub-20. No Sul-Americano, disputado em fevereiro, marcou oito gols e deu quatro assistências em nove jogos na campanha da Colômbia que terminou na terceira colocação – o Brasil foi o campeão.

continua após a publicidade

Pela Copa do Mundo, em outubro, Villarreal, com cinco gols, dividiu a artilharia com outros três jogos, e a Colômbia novamente terminou em terceiro lugar. A boa atuação do atacante chamou a atenção de clubes estrangeiros, como o Barcelona, cujos observadores no Mundial monitoraram a jovem revelação colombiana.

Para a próxima temporada, o Cruzeiro também já acertou a contratação do goleiro Matheus Cunha, do Flamengo.