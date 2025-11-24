Jardim explica planos do Cruzeiro para últimas rodadas do Brasileirão

Com a vitória por 3 a 0 sobre o Corinthians, domingo (23), no Mineirão, o Cruzeiro garantiu vaga na fase de grupos da Copa Libertadores de 2026, além de manter chances matemáticas de ser campeão brasileiro – está em terceiro lugar com 68 pontos, dois atrás do Palmeiras e seis a menos que o líder Flamengo. O técnico Leonardo Jardim disse, por várias vezes, que o objetivo principal do Cruzeiro no Brasileirão era conseguir vaga direta na Libertadores. Mas agora o treinador chama atenção para uma situação nos três jogos restantes do Brasileirão, contra Ceará, Botafogo e Santos.

continua após a publicidade

➡️Tudo sobre o Cabuloso agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Cruzeiro

- O objetivo foi atingido, mas temos alguns subobjetivos. Não queremos perder posição na tabela, queremos manter o ritmo, manter a intensidade para chegar à altura no mata-mata, frescos (descansados) e com bom nível competitivo – afirmou Leonardo Jardim, na entrevista coletiva após a vitória sobre o Corinthians.

O técnico do Cruzeiro revelou que a principal preocupação é com o jogo contra o Santos, na última rodada, na Vila Belmiro, no dia 7, apenas três dias antes da primeira partida contra o Corinthians, pela semifinal da Copa do Brasil, no Mineirão.

continua após a publicidade

- Com certeza, no jogo contra o Santos, se não tivermos nenhum objetivo forte, vamos ter que fazer muitas trocas. Para o jogo no Ceará, temos agora vários dias para recuperar a equipe. Depois, para o jogo contra o Botafogo, vamos ter mais quatro dias – explicou o técnico do Cruzeiro.

Para a partida contra o Ceará, sábado (29), na Arena Castelão, Leonardo Jardim já perdeu o volante Lucas Romero, que recebeu o terceiro cartão amarelo contra o Corinthians.

continua após a publicidade

- Depois podemos trocar mais um ou outro jogador. Mas, com certeza, queremos manter o ritmo, que também é importante – afirmou Jardim. A partida contra o Botafogo será no dia 4, no Mineirão.

➡️Artilheiro Kaio Jorge recebe elogios do técnico Leonardo Jardim

Julgamento no STJD pode fazer Cruzeiro perder três titulares no Brasileirão

Outra preocupação do Cruzeiro para as últimas rodadas do Brasileirão é o julgamento no Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD), na sessão de terça-feira (25). O volante Lucas Romero e o atacante Kaio Jorge foram denunciados por lances no clássico com o Atlético-MG, na Arena MRV, e o zagueiro Fabrício Bruno será julgado pela expulsão contra o Palmeiras, no Allianz Parque.