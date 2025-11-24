menu hamburguer
imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsCruzeiro

Jardim explica planos do Cruzeiro para últimas rodadas do Brasileirão

Com objetivo alcançado, técnico da Raposa quer manter ritmo da equipe para Copa do Brasil

Foto-Perfil-aspect-ratio-1024-1024
Eugênio Moreira
Belo Horizonte
Dia 24/11/2025
07:30
Lucas Romero, do Cruzeiro (Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro)
imagem cameraLucas Romero está suspenso pelo terceiro cartão amarelo e vai ser julgado no STJD (Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro)
Com a vitória por 3 a 0 sobre o Corinthians, domingo (23), no Mineirão, o Cruzeiro garantiu vaga na fase de grupos da Copa Libertadores de 2026, além de manter chances matemáticas de ser campeão brasileiro – está em terceiro lugar com 68 pontos, dois atrás do Palmeiras e seis a menos que o líder Flamengo. O técnico Leonardo Jardim disse, por várias vezes, que o objetivo principal do Cruzeiro no Brasileirão era conseguir vaga direta na Libertadores. Mas agora o treinador chama atenção para uma situação nos três jogos restantes do Brasileirão, contra Ceará, Botafogo e Santos.

- O objetivo foi atingido, mas temos alguns subobjetivos. Não queremos perder posição na tabela, queremos manter o ritmo, manter a intensidade para chegar à altura no mata-mata, frescos (descansados) e com bom nível competitivo – afirmou Leonardo Jardim, na entrevista coletiva após a vitória sobre o Corinthians.

O técnico do Cruzeiro revelou que a principal preocupação é com o jogo contra o Santos, na última rodada, na Vila Belmiro, no dia 7, apenas três dias antes da primeira partida contra o Corinthians, pela semifinal da Copa do Brasil, no Mineirão.

- Com certeza, no jogo contra o Santos, se não tivermos nenhum objetivo forte, vamos ter que fazer muitas trocas. Para o jogo no Ceará, temos agora vários dias para recuperar a equipe. Depois, para o jogo contra o Botafogo, vamos ter mais quatro dias – explicou o técnico do Cruzeiro.

Para a partida contra o Ceará, sábado (29), na Arena Castelão, Leonardo Jardim já perdeu o volante Lucas Romero, que recebeu o terceiro cartão amarelo contra o Corinthians.

- Depois podemos trocar mais um ou outro jogador. Mas, com certeza, queremos manter o ritmo, que também é importante – afirmou Jardim. A partida contra o Botafogo será no dia 4, no Mineirão.

Julgamento no STJD pode fazer Cruzeiro perder três titulares no Brasileirão

Outra preocupação do Cruzeiro para as últimas rodadas do Brasileirão é o julgamento no Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD), na sessão de terça-feira (25). O volante Lucas Romero e o atacante Kaio Jorge foram denunciados por lances no clássico com o Atlético-MG, na Arena MRV, e o zagueiro Fabrício Bruno será julgado pela expulsão contra o Palmeiras, no Allianz Parque.

