Concorrência faz Kaio Jorge aumentar valor de pix no Cruzeiro

O aumento na disputa pela artilharia do Campeonato Brasileiro, com o uruguaio Arrascaeta, do Flamengo, fez o atacante do Cruzeiro Kaio Jorge aumentar o valor do pix feito aos companheiros de equipe pelas assistências. A revelação foi feita pelo artilheiro da competição após a vitória por 3 a 0 sobre o Corinthians, neste domingo (23), no Mineirão, quando marcou duas vezes e ainda deu assistência para o equatoriano Arroyo – Kaio Jorge tem 21 gols contra 18 de Arrascaeta.

Na zona mista, Kaio Jorge afirmou que o valor do pix para os companheiros passou a ser de R$ 3 mil por assistência. No início do Brasileiro, o atacante pagava R$ 500 e depois aumentou para R$ 600.

- Contra o Juventude, fiz o pix para o Kaiki. Ele sempre me cobra logo assim que encerra a partida. O pix aumentou, está muito salgado. Agora está três (mil). É em prol de um sonho que eu tenho. Acaba ficando barato – afirmou Kaio Jorge, que ficou livre do pagamento neste domingo (23), já que recebeu a bola, nos gols contra o Corinthians, de rebote do goleiro Felipe Longo e de desvio do zagueiro João Pedro.

Kaio Jorge comemora com Arroyo gol contra o Corinthians (Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro)

Com os dois gols que fez contra o Juventude, quinta-feira (20), Kaio Jorge passou a ser o maior artilheiro do Cruzeiro em uma edição do Brasileirão com 20 times, desde 2006, e agora busca alcançar a marca de Alex, que fez 23 gols em 2003, e de Tostão, único artilheiro da Raposa numa edição de Brasileiro, com 12 gols em 1970:

- Fico muito feliz de estar atingindo marcas que são difíceis aqui no Cruzeiro. Grandes jogadores, Alex, Tostão. Espero continuar assim para deixar o meu nome registrado na história do clube – disse Kaio Jorge.

