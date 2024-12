Reforço do Cruzeiro, Bolasie elogia Diniz e Matheus Pereira

O atacante congolês Yannick Bolasie, anunciado como reforço do Cruzeiro para a temporada 2025 nesta sexta-feira (27), elogiou o técnico Fernando Diniz e o meia Matheus Pereira, com quem vai trabalhar a partir de janeiro. O jogador estava orgulhoso em participar do Jogo das Estrelas, promovido pelo ex-craque Zico, neste sábado (28), no Maracanã.

Bolasie, em entrevista antes da partida, falou da expectativa para vestir a camisa do Cruzeiro na próxima temporada:

- Eu sou uma Raposa agora. Você sabe que sou uma Raposa. É um prazer. O Cruzeiro é um dos maiores times do Brasil em termos históricos, foi isso que me atraiu no projeto. Estou muito grato. Eu sei sobre os jogadores que estão chegando e espero que possamos manter um dos principais jogadores do momento, que é o Matheus Pereira - afirmou o atacante, de 35 anos.

Bolasie também relembrou a final do Mundial de Clubes de 2023, quando o Fluminense, comandado pelo técnico Fernando Diniz, perdeu por 4 a 0 para o Manchester City, da Inglaterra:

- Eu vi o time dele jogar contra o Manchester City no Mundial de Clubes. Vi seu estilo de passe, sua filosofia. Esse é o estilo que estou ansioso para jogar – disse Bolasie, que acertou contrato por um ano com o Cruzeiro.

Bolasie tem vasta carreira internacional

Bolasie disputou o Brasileiro deste ano pelo Criciúma (Foto: Leonardo Hubbe/AGIF)

Nascido em Lyon, na França, Bolasie tem nacionalidades inglesa e congolesa. O atacante atuou a maior parte da carreira no futebol inglês, com destaque pelo Cristal Palace, Bristol, Everton e Aston Villa. Também jogou no Anderlecht, da Bélgica, e no Sporting Lisboa.

Bolasie chegou ao Criciúma este ano, disputou 36 jogos, marcou oito gols e fez quatro assistências. Foi dele o gol na vitória sobre o Cruzeiro por 1 a 0, logo no início do segundo tempo, em 3 de julho, pelo turno do Brasileiro, no Estádio Heriberto Hulse, em Criciúma.