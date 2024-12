Rafa Silva é suspenso por quatro jogos por expulsão relâmpago

Expulso com 17 segundos de jogo, na derrota do Cruzeiro para o Athletico-PR por 3 a 0, em 26 de outubro, pela 31.a. rodada do Campeonato Brasileiro, o atacante Rafa Silva foi suspenso por quatro partidas, em julgamento nesta quinta-feira (12), no Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD), no Rio de Janeiro.

Como o contrato do jogador com o Cruzeiro se encerra no próximo dia 31, e o clube já anunciou que não vai renová-lo, Rafa Silva terá de cumprir a suspensão quando for contratado por qualquer clube brasileiro e em competições organizadas pela CBF. O atacante foi denunciado no artigo 254-A do CBJD (Código Brasileiro de Justiça Desportiva): praticar agressão física durante uma partida, com punição prevista de até 12 jogos.

Em duas passagens, atacante Rafa Silva disputou 36 jogos e marcou dez gols pelo Cruzeiro (Foto: Staff Imagens/Cruzeiro)

A falta de Rafa Silva ocorreu logo aos três segundos de jogo, após a saída de bola pelo Athletico-PR. O atacante do Cruzeiro correu para a disputa de bola e deu uma cotovelada em Kaique Rocha, depois de tentar acertar outro adversário. O árbitro Rodrigo José Pereira de Lima mostrou o cartão vermelho direto ao atacante, aos 17 segundos. Na ocasião, houve suspeita até de que o lance teria sido intencional por interesse de apostas esportivas, mas relatório recebido pela CBF indicou que não houve indício de manipulação no lance.

Depois da expulsão, Rafa Silva não jogou mais pelo Cruzeiro

Naquela partida, o técnico Fernando Diniz escalou uma equipe reserva, já que, quatro dias depois, o Cruzeiro disputaria a final da Copa Sul-Americana, contra o Racing. Rafa Silva tinha se recuperado de contusão e não jogava havia quatro meses. Depois, não voltou mais a atuar com a camisa celeste.

Rafa Silva admite que não terminou bem sua passagem pelo Cruzeiro:

- Sei que não consegui terminar como queria a temporada. Mas posso garantir que entreguei meu melhor em todas as situações para ajudar o clube dentro de campo. O ano de 2024 foi complexo para mim, cheio de altos e baixos. Agradeço a oportunidade que me foi dada de vestir o manto celeste novamente – afirmou o atacante.

Rafa Silva chegou ao Cruzeiro em 2022 e, naquele ano, disputou 18 jogos e marcou seis gols. Em 2024, ele voltou à Toca da Raposa, depois de defender o Jeonbuk Hyundai, da Coreia do Sul, e atuou também em 18 partidas, com quatro gols.