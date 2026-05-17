Christian exalta empate do Cruzeiro contra o Palmeiras e fala sobre condição física: 'Estou 100%'

Depois do empate do Cruzeiro em 1 a 1 com o Palmeiras, Christian falou sobre seu retorno aos gramados depois de ser poupado e também exaltou o resultado celeste na Arena Barueri.

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– Eu joguei todos os jogos, conversei com o professor, falei que estava exausto. Ele soube gerir a carga, mostramos a força do elenco. Estou muito feliz, estou 100%, renovado, para ajudar nessas próximas quatro partidas – disse o jogador na zona mista.

– O Palmeiras é uma grande equipe, jogamos muito bem. Erramos muitos passes no começo, a bola estava correndo demais. Trabalhamos bem. Abrimos o placar. Um ponto muito importante. Pontuar nos dois próximos jogos do Brasileirão para subir na tabela – ressaltou Christian.

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Palmeiras x Cruzeiro

Palmeiras e Cruzeiro empataram por 1 a 1 na noite deste sábado, na Arena Barueri, pela 16ª rodada do Campeonato Brasileiro. Felipe Anderson e Arroyo marcaram os gols da partida ainda na primeira etapa.

Com o resultado, a equipe liderada por Abel Ferreira chegou aos 35 pontos, cinco à frente do Flamengo, que ainda enfrenta o Athletico Paranaense na rodada e tem dois jogos a menos em relação aos paulistas. O Cruzeiro, por sua vez, soma 20 pontos e ocupa a 12ª colocação.

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Arroyo comemora gol em Palmeiras e Cruzeiro, na Arena Barueri, pelo Brasileirão (Foto: Marco Galvão/Cruzeiro)

Agora, a Raposa foca na Libertadores. A equipe enfrentará o Boca Juniors na próxima terça-feira (19), pela quinta rodada da fase de grupo. O duelo contra os argentinos definirá o cenário que a equipe terá na última rodada, quando enfrentará o Barcelona-EQU, dentro de casa.

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