Fabrício Bruno vê vaias justas da torcida do Cruzeiro e cobra ataque mais letal

O Cruzeiro perdeu seu segundo jogo disputado no Campeonato Brasileiro na noite desta quinta-feira (5) e viu a pressão aumentar. A equipe foi derrotada por 2 a 1 pelo Coritiba, no Mineirão. Após a partida, o zagueiro Fabrício Bruno analisou a derrota e viu como justas as vaias da torcida no final do jogo.

– Nesses momentos, vem tudo à tona. Nos momentos difíceis. Time com falta de ritmo, a temporada encavala muitos jogos, treinamos há um mês, com duas competições. Temos que trabalhar, ser mais competitivo, ser mais letal. No ano passado uma das coisas boas nossas no nosso estádio foi ser letal nos primeiros 20 minutos. Agora não estamos sendo e estamos sendo penalizados pelos gols que não fazemos. É o velho ditado, quem não faz, toma. Ter resiliência, ano passado tivemos a mesma turbulência, e demos a volta por cima. Fico chateado, sou torcedor também. As vaias são justas, o torcedor quer ver o resultado. Tudo que o Pedrinho faz, o torcedor, ele está certo de cobrar desempenho, o que não temos conseguido. É trabalhar e reencontrar o caminho das vitórias – comentou o defensor em entrevista ao Sportv.

Fabrício Bruno foi questionado ainda sobre o clima no elenco comandado por Tite. Depois do segundo gol do Coxa, os torcedores presentes no Mineirão pediram a saída do treinador e que ele pedisse demissão.

– O ambiente é o melhor possível. Acaba que as coisas não estão acontecendo. Se fizemos dois gols no primeiro tempo, nem seria eu falando, seria outra pessoa. Temos confiança no trabalho do professor, é diferente do ano passado. Por mais que o torcedor não tenha convicção de que o processo demora para engrenar. As vaias são justas, o torcedor quer um resultado positivo – disse Fabrício Bruno.

Cruzeiro x Coritiba

O Coritiba somou seus primeiros pontos no Campeonato Brasileiro na noite desta quinta-feira (5), ao bater o Cruzeiro por 2 a 1, no Mineirão. Os gols paranaenses foram marcados por Breno Lopes e Lavega, enquanto Matheus Pereira fez o cruzeirense. A última vitória do Coxa contra o Cabuloso em Belo Horizonte havia acontecido em 2004.

Lavega jogador do Coritiba comemora seu gol (Foto: Alessandra Torres/AGI/Gazeta Press)

Com o resultado, o Coxa somou seus primeiros três pontos e subiu para a 11ª posição na tabela. Do outro lado, a Raposa amarga a lanterna do Brasileirão, sem pontuar e com menos 5 gols de saldo.

