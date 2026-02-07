menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbssites de apostasimagem casa breadcrumbsPalpites

Cruzeiro x América-MG – Palpites, análise e odds

Confira os palpites e odds para Cruzeiro x América-MG pelo Campeonato Mineiro

Pedro Prado
Goiânia (GO)
Dia 07/02/2026
07:00
  • Matéria
  • Mais Notícias

O Lance! apresenta os melhores palpites para Cruzeiro x América-MG, pela sétima rodada do Campeonato MIneiro. O confronto acontece neste domingo, 08 de fevereiro, às 17h00 (horário de Brasília), no Mineirão, em Belo Horizonte, com transmissão ao vivo na TV Globo, SporTV, Premiere e SportyNet. Confira nossos palpites, análise detalhada e as melhores odds disponíveis.

Palpite do Lance! para Cruzeiro x América-MG (08/02/2026)

+18. Aposte com responsabilidade. Odds sujeitas a alterações. 

O Cruzeiro vive um início de temporada muito abaixo da expectativa criada por sua torcida. Com cinco derrotas em oito partidas disputadas em 2026, a tendência é de uma postura bastante ofensiva da Raposa neste confronto, buscando o resultado a todo custo. Do outro lado, o América-MG chega invicto neste começo de temporada, o que torna o duelo ainda mais equilibrado e interessante.

Com ambas as equipes contando com ataques capazes de produzir gols e, principalmente, com a defesa do Cruzeiro já tendo sofrido 12 gols em apenas oito jogos, o cenário se mostra favorável para um confronto aberto. Diante desses fatores, o palpite para ambas as equipes marcarem aparece como uma opção bastante consistente.

  1. Em quatro dos últimos cinco confrontos entre as equipes tivemos gols para os dois lados
  2. No Campeonato Mineiro, o Cruzeiro registra dez gols marcados, enquanto o América-MG registra oito gols marcados
  3. O Cruzeiro sofreu 12 gols nas oito partidas de 2026 até aqui

Outros palpites para Cruzeiro x América-MG

+18. Aposte com responsabilidade. Odds sujeitas a alterações. 

Um palpite mais ousado, mas que se mostra bastante coerente para o confronto entre o Cruzeiro e o América-MG é o resultado de empate. Apesar da necessidade maior do Cruzeiro em buscar a vitória, ambas as equipes tendem a entrar em campo priorizando não perder, cenário comum em clássicos equilibrados como este.

Além disso, o histórico recente reforça esse padrão: em quatro dos últimos cinco duelos entre as equipes o placar terminou empatado, sustentando o prognóstico para mais um confronto nivelado.

No mercado de cartões, o Cruzeiro vem apresentando um perfil mais disciplinado. Nas últimas dez partidas, a Raposa registra média de apenas 1,7 advertência por jogo, o que fortalece o palpite para número de cartões abaixo da linha neste duelo.

Já o América-MG tem se destacado pelos bons inícios de partida nas rodadas mais recentes, com forte volume ofensivo logo nos primeiros minutos, gerando mais chances e escanteios a seu favor. Como em sete dos últimos dez jogos o Coelho cobrou o primeiro escanteio da partida, o palpite acompanha essa tendência para se repetir novamente neste clássico.

Análise e Forma dos Times

Cruzeiro - Momento e escalação

O Cruzeiro chega pressionado para este confronto pelo Campeonato Mineiro neste início de temporada. Sob o comando do técnico Tite, a equipe já soma cinco derrotas em oito partidas disputadas em 2026, cenário que tem gerado insatisfação da torcida da Raposa.

No compromisso mais recente, o Cruzeiro foi derrotado em casa, de virada, pelo Coritiba, pela estreia do Campeonato Brasileiro, ampliando ainda mais o momento de instabilidade.

Dentro do estadual, a Raposa ocupa atualmente a segunda colocação de seu grupo, com nove pontos, e precisa somar resultados positivos nas duas rodadas finais da fase classificatória, já que apenas o melhor segundo colocado no geral avança à próxima fase da competição.

Provável escalação do Cruzeiro: Cássio; William, Fabrício Bruno, João Marcelo (Lucas Villalba) e Kaiki; Lucas Romero, Gerson (Lucas Silva) e Christian (Wanderson); Matheus Pereira, Arroyo (Wanderson) e Kaio Jorge. Técnico: Tite.

América-MG - Momento e escalação

Já o América-MG vive um momento completamente oposto ao do rival. Invicto na temporada, o Coelho lidera o Grupo B do Campeonato Mineiro com 12 pontos conquistados, somando três vitórias e três empates.

No compromisso mais recente, a equipe venceu o URT por 1 a 0, resultado que a manteve isolada na ponta de seu grupo. Agora, o América-MG visita o Cruzeiro com o objetivo de pontuar e garantir de vez sua classificação à próxima fase do estadual.

Provável escalação do América-MG: Gustavo; Léo Alaba, Rafa Barcelos, Ricardo Silva e Artur; Yago Souza, Eduardo Person e Felipe Amaral; Matías Segovia, Paulo Victor e Thauan. Técnico: Alberto Valentim.

Confronto direto e estatísticas de Cruzeiro x América-MG

O histórico recente entre Cruzeiro e América-MG é fundamental para entender este duelo. Confira os últimos confrontos e números que impactam nossos palpites:

Últimos jogos entre Cruzeiro x América-MG

  • 22/02/2025 - América-MG 1 x 1 (4 x 2 Pênaltis) Cruzeiro - (Campeonato Mineiro)
  • 16/02/2025 - Cruzeiro 1 x 1 América-MG - (Campeonato Mineiro)
  • 05/02/2025 - América-MG 1 x 1 Cruzeiro - (Campeonato Mineiro)
  • 15/02/2024 - Cruzeiro 0 x 2 América-MG - (Campeonato Mineiro)
  • 01/10/2023 - Cruzeiro 1 x 1 América-MG - (Campeonato Brasileiro)

Estatísticas e curiosidades de Cruzeiro x América-MG

  • Em todas as competições foram disputados 274 jogos entre as duas equipes, com 119 triunfos do Cruzeiro, 83 empates e 72 vitórias do América Mineiro
  • Em quatro dos últimos cinco clássicos tivemos ambas as equipes marcando
  • O confronto terminou em empate e quatro das últimas cinco partidas
  • O Cruzeiro registra média de 1,7 cartões nos últimos dez jogos
  • O América-MG teve o primeiro escanteio a seu favor em sete dos últimos dez jogos

Comparação de Odds para Cruzeiro x América-MG

Encontrar a melhor odd pode fazer diferença no seu retorno. Comparamos as principais casas de apostas para o mercado de resultado da partida:

Casa de ApostasCruzeiroEmpateAmérica-MG

Betsson

1,52

3,85

5,70

Betano

1,55

3,70

6,20

Br4bet

1,55

3,60

6,33

Resumo dos palpites do Lance! para Cruzeiro x América-MG

Confira também o nosso artigo com os principais palpites de hoje.

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias