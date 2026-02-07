O Lance! apresenta os melhores palpites para Cruzeiro x América-MG, pela sétima rodada do Campeonato MIneiro. O confronto acontece neste domingo, 08 de fevereiro, às 17h00 (horário de Brasília), no Mineirão, em Belo Horizonte, com transmissão ao vivo na TV Globo, SporTV, Premiere e SportyNet. Confira nossos palpites, análise detalhada e as melhores odds disponíveis.

Palpite do Lance! para Cruzeiro x América-MG (08/02/2026)

+18. Aposte com responsabilidade. Odds sujeitas a alterações.

O Cruzeiro vive um início de temporada muito abaixo da expectativa criada por sua torcida. Com cinco derrotas em oito partidas disputadas em 2026, a tendência é de uma postura bastante ofensiva da Raposa neste confronto, buscando o resultado a todo custo. Do outro lado, o América-MG chega invicto neste começo de temporada, o que torna o duelo ainda mais equilibrado e interessante.

Com ambas as equipes contando com ataques capazes de produzir gols e, principalmente, com a defesa do Cruzeiro já tendo sofrido 12 gols em apenas oito jogos, o cenário se mostra favorável para um confronto aberto. Diante desses fatores, o palpite para ambas as equipes marcarem aparece como uma opção bastante consistente.

Em quatro dos últimos cinco confrontos entre as equipes tivemos gols para os dois lados No Campeonato Mineiro, o Cruzeiro registra dez gols marcados, enquanto o América-MG registra oito gols marcados O Cruzeiro sofreu 12 gols nas oito partidas de 2026 até aqui

Outros palpites para Cruzeiro x América-MG

Um palpite mais ousado, mas que se mostra bastante coerente para o confronto entre o Cruzeiro e o América-MG é o resultado de empate. Apesar da necessidade maior do Cruzeiro em buscar a vitória, ambas as equipes tendem a entrar em campo priorizando não perder, cenário comum em clássicos equilibrados como este.

Além disso, o histórico recente reforça esse padrão: em quatro dos últimos cinco duelos entre as equipes o placar terminou empatado, sustentando o prognóstico para mais um confronto nivelado.

No mercado de cartões, o Cruzeiro vem apresentando um perfil mais disciplinado. Nas últimas dez partidas, a Raposa registra média de apenas 1,7 advertência por jogo, o que fortalece o palpite para número de cartões abaixo da linha neste duelo.

Já o América-MG tem se destacado pelos bons inícios de partida nas rodadas mais recentes, com forte volume ofensivo logo nos primeiros minutos, gerando mais chances e escanteios a seu favor. Como em sete dos últimos dez jogos o Coelho cobrou o primeiro escanteio da partida, o palpite acompanha essa tendência para se repetir novamente neste clássico.

Análise e Forma dos Times

Cruzeiro - Momento e escalação

O Cruzeiro chega pressionado para este confronto pelo Campeonato Mineiro neste início de temporada. Sob o comando do técnico Tite, a equipe já soma cinco derrotas em oito partidas disputadas em 2026, cenário que tem gerado insatisfação da torcida da Raposa.

No compromisso mais recente, o Cruzeiro foi derrotado em casa, de virada, pelo Coritiba, pela estreia do Campeonato Brasileiro, ampliando ainda mais o momento de instabilidade.

Dentro do estadual, a Raposa ocupa atualmente a segunda colocação de seu grupo, com nove pontos, e precisa somar resultados positivos nas duas rodadas finais da fase classificatória, já que apenas o melhor segundo colocado no geral avança à próxima fase da competição.

Provável escalação do Cruzeiro: Cássio; William, Fabrício Bruno, João Marcelo (Lucas Villalba) e Kaiki; Lucas Romero, Gerson (Lucas Silva) e Christian (Wanderson); Matheus Pereira, Arroyo (Wanderson) e Kaio Jorge. Técnico: Tite.

América-MG - Momento e escalação

Já o América-MG vive um momento completamente oposto ao do rival. Invicto na temporada, o Coelho lidera o Grupo B do Campeonato Mineiro com 12 pontos conquistados, somando três vitórias e três empates.

No compromisso mais recente, a equipe venceu o URT por 1 a 0, resultado que a manteve isolada na ponta de seu grupo. Agora, o América-MG visita o Cruzeiro com o objetivo de pontuar e garantir de vez sua classificação à próxima fase do estadual.

Provável escalação do América-MG: Gustavo; Léo Alaba, Rafa Barcelos, Ricardo Silva e Artur; Yago Souza, Eduardo Person e Felipe Amaral; Matías Segovia, Paulo Victor e Thauan. Técnico: Alberto Valentim.

Confronto direto e estatísticas de Cruzeiro x América-MG

O histórico recente entre Cruzeiro e América-MG é fundamental para entender este duelo. Confira os últimos confrontos e números que impactam nossos palpites:

Últimos jogos entre Cruzeiro x América-MG

22/02/2025 - América-MG 1 x 1 (4 x 2 Pênaltis) Cruzeiro - (Campeonato Mineiro)

16/02/2025 - Cruzeiro 1 x 1 América-MG - (Campeonato Mineiro)

05/02/2025 - América-MG 1 x 1 Cruzeiro - (Campeonato Mineiro)

15/02/2024 - Cruzeiro 0 x 2 América-MG - (Campeonato Mineiro)

01/10/2023 - Cruzeiro 1 x 1 América-MG - (Campeonato Brasileiro)

Estatísticas e curiosidades de Cruzeiro x América-MG

Em todas as competições foram disputados 274 jogos entre as duas equipes, com 119 triunfos do Cruzeiro, 83 empates e 72 vitórias do América Mineiro

jogos entre as duas equipes, com triunfos do Cruzeiro, empates e vitórias do América Mineiro Em quatro dos últimos cinco clássicos tivemos ambas as equipes marcando

clássicos tivemos ambas as equipes marcando O confronto terminou em empate e quatro das últimas cinco partidas

partidas O Cruzeiro registra média de 1,7 cartões nos últimos dez jogos

cartões nos jogos O América-MG teve o primeiro escanteio a seu favor em sete dos últimos dez jogos

Comparação de Odds para Cruzeiro x América-MG

Encontrar a melhor odd pode fazer diferença no seu retorno. Comparamos as principais casas de apostas para o mercado de resultado da partida:

Resumo dos palpites do Lance! para Cruzeiro x América-MG

